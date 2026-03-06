0

Jugador de nacionalidad brasileña puede ser la gran sorpresa en la convocatoria de Bolivia

La selección de Bolivia se preparará para el repechaje mundialista contra Surinam el 26 de marzo en México, generando expectativa sobre la convocatoria de este jugador brasileño.

    La selección de Bolivia enfrentará en pocas semanas a Surinam en el partido por el repechaje mundialista, programado para este jueves 26 de marzo en el estadio BBVAQ de Guadalupe, México.

    La lista que dará Óscar Villegas ha generado expectativa, ya que un jugador de nacionalidad brasileña podría ser convocado para dicho encuentro.

    Se trataría de Marcelo Martins, máximo goleador de Bolivia, quien, según el diario 'El Deber', formaría parte de la nómina de Villegas para este partido.

    Marcelo Martins podría volver a la selección boliviana

    El jugador de 38 años se había retirado oficialmente en abril de 2024, poco después de que su entonces equipo, Cruzeiro, perdiera la final del Campeonato Mineiro. Sin embargo, en los últimos meses, el propio Martins manifestó públicamente que estaba disponible para el seleccionador si decidía convocarlo, una posibilidad que muchos aficionados comenzaron a considerar viable tras los pobres resultados de Bolivia en los recientes amistosos.

    No obstante, este último domingo 1 de marzo, ‘Flecheiro’ volvió a las canchas con la camiseta del club Oriente Petrolero, de la Primera División, donde tuvo el día soñado, pues marcó un gol y dio una asistencia que terminó en el 5-1 sobre Real Tomayapo. "Voy a seguir trabajando para un día volver a la selección. Todo depende de mi trabajo y de cómo me sienta", fueron las palabras de Martins quien sueña estar en la nómina de Villegas.

    Óscar Villegas frena rumores sobre regreso de Marcelo Martins

    Ante esta situación, el entrenador de la ‘Verde’, Óscar Villegas salió al frente y aclaró los rumores que ponían al delantero con parte de su lista, señalando que aun le falta demostrar su condición futbolística dentro de la cancha.

    Si me preguntan de Marcelo Martins, hoy en este momento no está convocado a la selección, no está convocado al partido con Trinidad y Tobago. Lo que jugó el otro día no alcanza, necesitamos verlo disputar un partido de 90 minutos y rendir a un altísimo nivel”, fueron las palabras de Villegas para el portal ‘Red Uno’.

