¿Perdió los papeles? ‘Chiquito’ Flores tiró una 'cachetada' en pleno programa en vivo

¡Los cacheteó en vivo! En una reciente edición del programa 'Entre Palos', conducido por los reconocidos exjugadores de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, se vivió un momento divertido entre los conductores cuando el programa estaba a punto de finalizar.

Nos referimos a Erick Delgado y Juan 'Chiquito' Flores, donde este último 'abofeteó' a uno de los colaboradores del podcast tras alcanzar la meta de los mil likes. Este momento fue tomado como muy gracioso por los espectadores, quienes no dudaron en reírse ante la situación.

PUEDES VER: Falleció mítico periodista deportivo tras perder su lucha contra el cáncer

'Chiquito' Flores cachetea a colaborador

Cuando el programa ya estaba por finalizar, el colaborador se paró frente a las cámaras y pidió ser abofeteado, a lo que 'Chiquito' le preguntó a Delgado si él lo haría. Sin embargo, el 'Loco' le respondió que lo hiciera Flores. “Pero que suene”, se le escuchó decir al otro conductor del programa. “Ya gente, lo prometido es deuda”, fueron las palabras del exportero entre risas.

PUEDES VER: Jugador de nacionalidad brasileña puede ser la gran sorpresa en la convocatoria de Bolivia

Equipos donde jugó 'Chiquito' Flores