¿Perdió los papeles? ‘Chiquito’ Flores tiró una 'cachetada' en pleno programa en vivo
Durante la transmisión del programa 'Entre Palo', el exportero ‘abofeteó’ a una de las colaboradoras cuando finalizaba el podcast
¡Los cacheteó en vivo! En una reciente edición del programa 'Entre Palos', conducido por los reconocidos exjugadores de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, se vivió un momento divertido entre los conductores cuando el programa estaba a punto de finalizar.
Nos referimos a Erick Delgado y Juan 'Chiquito' Flores, donde este último 'abofeteó' a uno de los colaboradores del podcast tras alcanzar la meta de los mil likes. Este momento fue tomado como muy gracioso por los espectadores, quienes no dudaron en reírse ante la situación.
'Chiquito' Flores cachetea a colaborador
Cuando el programa ya estaba por finalizar, el colaborador se paró frente a las cámaras y pidió ser abofeteado, a lo que 'Chiquito' le preguntó a Delgado si él lo haría. Sin embargo, el 'Loco' le respondió que lo hiciera Flores. “Pero que suene”, se le escuchó decir al otro conductor del programa. “Ya gente, lo prometido es deuda”, fueron las palabras del exportero entre risas.
Equipos donde jugó 'Chiquito' Flores
- Amazon Callao → Retirado
- Inactivo → Amazon Callao
- Sport Victoria → Unión Tarapoto
- Unión Tarapoto → Inactivo
- Atlético Minero → Sport Victoria
- Unión Comercio → Atlético Minero
- León de Huánuco → Unión Comercio
- Total Chalaco → León de Huánuco
- Atlético Minero → Total Chalaco
- Cienciano → Atlético Minero
- Universitario → Cienciano
- Juan Aurich → Universitario
- Est. Medicina → Juan Aurich
- Universitario → Est. Medicina
- Sport Boys → Universitario
- Ciclista Lima → Sport Boys