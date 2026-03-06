Dos futbolistas de Sporting Cristal son premiados tras vencer a Carabobo en la Libertadores

Sporting Cristal venció 1-0 a Carabobo FC en el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 disputado en tierras venezolanas. Posteriormente, la CONMEBOL decidió premiar a dos futbolistas del equipo rimense por su destacado rendimiento en esta jornada de partidos. Los jugadores reconocidos fueron Diego Enríquez y Yoshimar Yotún.

Dos futbolistas de Sporting Cristal son premiados tras vencer a Carabobo FC en la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL Libertadores presentó a su equipo de la semana después de disputar el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, y entre los once futbolistas se encuentran Yotún y Enríquez.

El volante y el arquero del Cristal fueron premiados por su gran rendimiento en el campo, al haber sido jugadores vitales en la victoria obtenida en Venezuela ante Carabobo.

Conmebol Libertadores presentó su once ideal de los duelos de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Junto a Yoshimar Yotún y Diego Enríquez, acompañan Brizuela, González y Pavez de Deportivo O'Higgins, Bastos, Barrera y Martins de Botafogo, Villalba de Barcelona de Ecuador, Larregui de Juventud de Uruguay y Larrosa de Medellín.

Yoshimar Yotún y Diego Enríquez fueron incluidos en el once ideal de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal ganó a Carabobo FC en Copa Libertadores

Sporting Cristal está a solo un resultado positivo para clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de vencer 1-0 a Carabobo FC en el duelo de ida de la Fase 3.

Si el cuadro rimense logra ganar al cuadro venezolano el próximo miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, puede decirse que es el nuevo inquilino del torneo internacional.