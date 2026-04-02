Sporting Cristal anunció a Zé Ricardo como nuevo director técnico: Conoce al ex Flamengo y Cruzeiro

Sporting Cristal anunció por todo lo alto la llegada de Zé Ricardo como su flamante DT hasta finales de la temporada 2027. El estratega de nacionalidad brasileña llegará este sábado 4 de abril para sumarse al primer equipo y hacer su gran debut en el partido ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.

Sporting Cristal presentó a Zé Ricardo como su nuevo DT

A través de las redes sociales de Sporting Cristal, se conoció que Zé Ricardo es el elegido para asumir las riendas del club ‘bajopontino‘ en el afán de pelear la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El estratega llegará en los próximos días a la capital limeña y se integrará cuanto antes para trabajar el choque ante el ‘Ciclón‘.

“¡Bienvenido al Rímac, Zé Ricardo! Nos complace presentar a Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo profesional hasta diciembre de 2027. Zé Ricardo llega a Sporting Cristal luego de su paso por reconocidos clubes como CR Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro, sumando además presencia en el fútbol internacional, tras dirigir en Qatar y Japón. Asume este nuevo reto volcando todo su conocimiento y experiencia en esta nueva etapa del club. ¡Bienvenido, 'profe'!“, se lee en redes sociales.

Comunicado de Sporting Cristal.

¿Quién es Zé Ricardo, nuevo técnico de Sporting Cristal?

José Ricardo Mannarino, más conocido como Zé Ricardo, es un estratega brasileño de 55 años que inició su carrera como director técnico en las juveniles de Flamengo en la temporada 2005. Fue en el 2008 donde asumió el reto de dirigir a un primer equipo como Audax Río de Janeiro y así pasó al plantel principal del ‘Fla‘.

De hecho, este estratega tuvo en sus filas del ‘Mengao‘ a Felipe Vizeu, actual delantero de Sporting Cristal, en el que lo dirigió durante 32 partidos entre Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Sudamericana, Copa de Brasil, Campeonato Carioca, entre otros. El atacante convirtió siete goles y una asistencia en 1380 minutos disputados.

Palmarés de Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal

A lo largo de su carrera profesional como director técnico, Zé Ricardo ha logrado dos títulos como el Gewinner Der Sao Paulo de Juniores en la temporada 2015-16 con Flamengo. Asimismo, con el ‘Mengao‘ obtuvo el Campeonato Carioca de la edición 2016-2017.

¿Qué clubes dirigió Zé Ricardo?