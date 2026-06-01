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Fichajes de Universitario 2026: salidas confirmadas y llegadas a la 'U' en el Clausura

Tras no ganar el Apertura y quedar eliminado de la Copa Libertadores, Universitario pasa por un proceso de decisiones de cara a cómo quedará el plantel.

Shirley Marcelo
Conoce los fichajes de Universitario para el Clausura.
Conoce los fichajes de Universitario para el Clausura. | composición Líbero
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Se avecinan una serie de cambios y decisiones importantes en Universitario de Deportes, de cara a los fichajes y salidas del elenco que disputará el Torneo Clausura 2026. El club de Ate evalúa cuántos jugadores llegarán como refuerzos y quiénes se irán para la segunda mitad de la Liga 1 2026.

Hay acercamiento entre Raúl Ruidíaz y Universitario.

PUEDES VER: Horas claves para definir situación entre Universitario y Raúl Ruidíaz: "Es una posibilidad real"

La consigna en la ‘U’ es reivindicar la situación del equipo tras quedar fuera de competencia en el Apertura y ser eliminado de la Copa Libertadores, por lo que deberá reforzar líneas para recuperar la fortaleza de los ‘merengues’ y pelear por el título nacional. Conoce cuáles serán los movimientos en el cuadro dirigido por Héctor Cúper.

Fichajes Universitario 2026

Estas son las opciones que se manejan en la ‘U’.

  • Adrián Quiroz
  • Raúl Ruidíaz
  • Gianluca Lapadula
  • Rodrigo Saravia
  • Piero Magallanes
  • Piero Quispe

Universitario tiene una importante carpeta de opciones con nombres que ilusionan a la afición ‘crema’, por lo que las próximas horas serán determinantes para definir si finalmente serán parte de la delegación que dirige el argentino Héctor Cúper.

Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, fue señalado como el que sería el primer fichaje de la ‘U’. El volante expresó su deseo de volver al vigente tricampeón, pero dependerá de la respuesta de la institución de Andahuaylas, que ya recibió la carta de intención.

En el caso de Raúl Ruidíaz, ya hubo acercamientos y todo dependerá de las charlas pactadas durante las próximas horas, aunque no es la única opción para la delantera, pues el nombre de Gianluca Lapadula también es una posibilidad. Según Gustavo Peralta, el club ya le hizo una propuesta y este aseguró que está evaluándola.

Asimismo, hay otras alternativas en Universitario, como Rodrigo Saravia, quien fue pedido por el entrenador. Por su parte, Piero Magallanes y Piero Quispe también podrían dar la sorpresa.

Salidas de Universitario

  • Martín Pérez Guedes (confirmado)
  • Paolo Reyna (confirmado)
  • José Rivera (evaluación)
  • Hugo Ancajima (evaluación)
  • Sekou Gassama (evaluación)
  • Miguel Silveira (evaluación)
Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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