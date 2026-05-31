0
LO ÚLTIMO
Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la fecha 17

¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Fecha del regreso de la Liga 1 por el título nacional

Alianza Lima se quedó con el Torneo Apertura y dio un gran paso para obtener el título nacional. Revisa aquí cuándo empezará el Clausura de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura.
Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura. | Foto: GLR
COMPARTIR

Luego de 17 intensas jornadas, finalmente acabó el Torneo Apertura 2026 con el partido entre Cienciano y Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega. Competencia que tuvo en Alianza Lima al primer ganador del año y que prácticamente aseguró su presencia en los playoffs por el título nacional.

Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 17 del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así terminó la clasificación tras la fecha 17

Tras el Apertura, se llevará a cabo la Copa Caliente de la Liga 1, la nueva competencia del fútbol peruano que contará con la participación de equipos de Primera y Segunda División, que se enfrentarán por un jugoso premio. No obstante, más allá de este torneo, todos los hinchas se preguntan cuándo iniciará el Clausura.

¿Cuándo empezará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

De momento, no se ha confirmado la fecha exacta del inicio del Torneo Clausura, pero se sabe que este empezará una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el domingo 19 de julio. Falta confirmar si el fútbol peruano arrancará ese fin de semana o, de repente, desde el viernes 25 de ese mes.

Foto: Liga 1

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

EquipoPJDFPUNTOS
1. Alianza Lima172240
2. Los Chankas17434
3. Cienciano171233
4. Universitario17929
5. Melgar17928
6. Cusco FC17-327
7. Deportivo Garcilaso17326
8. Alianza Atlético17221
9. Comerciantes Unidos17-221
10. ADT Tarma17120
11. Sport Boys17-420
12. Sporting Cristal17-219
13. UTC17-518
14. CD Moquegua17-718
15. FC Cajamarca17-517
16. Atlético Grau17-616
17. Sport Huancayo17-1016
18. Juan Pablo II17-1816

¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?

El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.

Escenario 1: campeón automático

  • Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.

Escenario 2: clasificación directa a la final

  • Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.

Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)

  • Si los ganadores del Apertura y Clausura son distintos y ninguno se ubica en los dos primeros lugares del Acumulado, se disputa una fase eliminatoria con cuatro equipos: ganador del Torneo Apertura, ganador del Torneo Clausura, el 1.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto) y el 2.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedó tras el final del Torneo Apertura

  2. Universitario finalmente sí seguirá jugando torneo internacional este 2026: ¿Qué pasó?

  3. ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Fecha del regreso de la Liga 1 por el título nacional

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano