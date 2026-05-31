¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Fecha del regreso de la Liga 1 por el título nacional

Luego de 17 intensas jornadas, finalmente acabó el Torneo Apertura 2026 con el partido entre Cienciano y Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega. Competencia que tuvo en Alianza Lima al primer ganador del año y que prácticamente aseguró su presencia en los playoffs por el título nacional.

Tras el Apertura, se llevará a cabo la Copa Caliente de la Liga 1, la nueva competencia del fútbol peruano que contará con la participación de equipos de Primera y Segunda División, que se enfrentarán por un jugoso premio. No obstante, más allá de este torneo, todos los hinchas se preguntan cuándo iniciará el Clausura.

¿Cuándo empezará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

De momento, no se ha confirmado la fecha exacta del inicio del Torneo Clausura, pero se sabe que este empezará una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el domingo 19 de julio. Falta confirmar si el fútbol peruano arrancará ese fin de semana o, de repente, desde el viernes 25 de ese mes.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Equipo PJ DF PUNTOS 1. Alianza Lima 17 22 40 2. Los Chankas 17 4 34 3. Cienciano 17 12 33 4. Universitario 17 9 29 5. Melgar 17 9 28 6. Cusco FC 17 -3 27 7. Deportivo Garcilaso 17 3 26 8. Alianza Atlético 17 2 21 9. Comerciantes Unidos 17 -2 21 10. ADT Tarma 17 1 20 11. Sport Boys 17 -4 20 12. Sporting Cristal 17 -2 19 13. UTC 17 -5 18 14. CD Moquegua 17 -7 18 15. FC Cajamarca 17 -5 17 16. Atlético Grau 17 -6 16 17. Sport Huancayo 17 -10 16 18. Juan Pablo II 17 -18 16

¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?

El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.

Escenario 1: campeón automático

Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.

Escenario 2: clasificación directa a la final

Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.

Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)