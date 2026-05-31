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¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Fecha del regreso de la Liga 1 por el título nacional
Alianza Lima se quedó con el Torneo Apertura y dio un gran paso para obtener el título nacional. Revisa aquí cuándo empezará el Clausura de la Liga 1 2026.
Luego de 17 intensas jornadas, finalmente acabó el Torneo Apertura 2026 con el partido entre Cienciano y Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega. Competencia que tuvo en Alianza Lima al primer ganador del año y que prácticamente aseguró su presencia en los playoffs por el título nacional.
Tras el Apertura, se llevará a cabo la Copa Caliente de la Liga 1, la nueva competencia del fútbol peruano que contará con la participación de equipos de Primera y Segunda División, que se enfrentarán por un jugoso premio. No obstante, más allá de este torneo, todos los hinchas se preguntan cuándo iniciará el Clausura.
¿Cuándo empezará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
De momento, no se ha confirmado la fecha exacta del inicio del Torneo Clausura, pero se sabe que este empezará una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será el domingo 19 de julio. Falta confirmar si el fútbol peruano arrancará ese fin de semana o, de repente, desde el viernes 25 de ese mes.
Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|Equipo
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|17
|22
|40
|2. Los Chankas
|17
|4
|34
|3. Cienciano
|17
|12
|33
|4. Universitario
|17
|9
|29
|5. Melgar
|17
|9
|28
|6. Cusco FC
|17
|-3
|27
|7. Deportivo Garcilaso
|17
|3
|26
|8. Alianza Atlético
|17
|2
|21
|9. Comerciantes Unidos
|17
|-2
|21
|10. ADT Tarma
|17
|1
|20
|11. Sport Boys
|17
|-4
|20
|12. Sporting Cristal
|17
|-2
|19
|13. UTC
|17
|-5
|18
|14. CD Moquegua
|17
|-7
|18
|15. FC Cajamarca
|17
|-5
|17
|16. Atlético Grau
|17
|-6
|16
|17. Sport Huancayo
|17
|-10
|16
|18. Juan Pablo II
|17
|-18
|16
¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?
El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.
Escenario 1: campeón automático
- Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.
Escenario 2: clasificación directa a la final
- Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.
Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)
- Si los ganadores del Apertura y Clausura son distintos y ninguno se ubica en los dos primeros lugares del Acumulado, se disputa una fase eliminatoria con cuatro equipos: ganador del Torneo Apertura, ganador del Torneo Clausura, el 1.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto) y el 2.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto).
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