Una reconocida empresa de Estados Unidos informó los detalles de esta noticia y precisó las compensaciones que obtendrán quienes queden desempleados. A continuación, más detalles.

EE. UU.: una de las empresas más grandes del país despedirá a 8.000 trabajadores

Recientemente, Meta dio a conocer un proceso de despidos que afectará a cerca de 8.000 trabajadores, lo que representa el 10% de su plantilla a nivel global. Según ‘El Cronista’, las notificaciones fueron enviadas por correo electrónico a las 4 a. m., hora local, en diversas regiones del mundo, distribuidas en tres oleadas simultáneas.

EE. UU.: una de las empresas más grandes del país despedirá a 8000 trabajadores sin empleo

Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, confirmó recientemente el proceso de recortes en la empresa a través de un memorando interno. La compañía ya había ratificado estas reducciones el 23 de abril, con el argumento de que estas medidas facilitarían una operación más eficiente y permitirían liberar recursos para invertir en inteligencia artificial.

Los trabajadores de Meta en Estados Unidos que fueron despedidos recibirán un paquete de indemnización que incluye varios beneficios significativos. Este paquete contempla una compensación económica que consiste en un mínimo de 16 semanas de salario base, además de dos semanas adicionales por cada año de antigüedad continua en la empresa.

Asimismo, se les brindará una cobertura médica de 18 meses para el empleado y su familia, lo que representa un aumento considerable en comparación con lo que la compañía ofrecía anteriormente. Por otro lado, quienes se encuentran fuera de Estados Unidos también recibirán paquetes de indemnización, aunque estos se ajustarán a las normativas de cada país.

¿Qué sigue después de los despidos?

Meta no solo realizará recortes de personal, sino que también reestructurará su organización para adoptar modelos de trabajo más horizontales. Esta transformación incluirá la formación de equipos más pequeños y con mayor autonomía.

Además, más de 7.000 empleados serán reasignados a nuevos proyectos relacionados con la inteligencia artificial, lo que refleja un enfoque renovado hacia la innovación y la adaptación en el entorno laboral.