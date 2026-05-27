Revelan quién será el entrenador de Alianza Lima tras la partida de Pablo Guede a Argentina

Pablo Guede comunicó recientemente que tiene problemas de salud, ya que ha postergado una operación desde hace meses para no dejar a Alianza Lima sin entrenador durante el Torneo Apertura. Sin embargo, esta situación no pudo esperar más y tuvo que marcharse nuevamente a Argentina para ser intervenido quirúrgicamente, por lo que no podrá estar al mando del cuadro blanquiazul. En esa línea, se informó quién será el director técnico del conjunto íntimo.

Como muchos saben, el estratega argentino se perderá el próximo partido de la Liga 1 2026 ante FC Cajamarca en condición de visitante, ya que viajó al exterior para volver pronto y hacer la pretemporada necesaria con los de Matute con miras al Torneo Clausura. Por ello, el periodista Gerson Cuba informó el nombre del hombre que estará con el primer equipo en este encuentro.

“Brayan Angulo, asistente técnico de Pablo Guede, será quien esté a cargo en el banco de Alianza Lima para enfrentar a FC Cajamarca”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, será la mano derecha del entrenador blanquiazul quien estará en el banquillo para el último partido del Torneo Apertura. Recordemos que los de La Victoria ya son campeones del certamen nacional.

Brayan Angulo en Alianza Lima.

Sin embargo, pese a que muchos creen que Alianza Lima se confiará o lanzará un equipo totalmente alterno para este enfrentamiento, lo cierto es que el elenco íntimo buscará el triunfo para seguir alejándose de sus principales rivales en la tabla de posiciones del acumulado, la cual es importante al final de la temporada en caso de que el título se defina en una final.

¿Quién es Brayan Angulo?

Brayan Angulo es un exfutbolista colombiano de 36 años con paso por diversos clubes del continente y de Europa, como Rayo Vallecano y Deportivo La Coruña. Se retiró en el 2024 y el 20 de junio del 2025 se unió a Pablo Guede en Puebla para ser su asistente técnico. Luego, llegó esta temporada a Alianza Lima para seguir junto al entrenador argentino.