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Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a exdelantero de Racing: "En el radar"
Alianza Lima ya empieza a poner la mira en el Torneo Clausura y se conoció que están interesados en el fichaje de un delantero con un gran palmarés y pasado en Racing.
Alianza Lima logró el primer objetivo de la temporada tras coronarse campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, los blanquiazules saben que no pueden dormirse en sus laureles y ya están enfocados en posibles refuerzos para el segundo tramo de la Liga 1 2026. En ese contexto, se conoció que la directiva ya tiene en la mira a un '9' argentino con pasado en Racing.
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Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a exdelantero de Racing
La escuadra victoriana tiene la obligación de coronarse campeón de la Liga 1 al final de la temporada y romper su sequía de títulos nacionales. Por ello, analiza reforzar su delantera ante la poca eficacia goleadora de sus atacantes, principalmente de los suplentes.
En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima tienen el radar al delantero Javier Correa para el Torneo Clausura. El atacante actualmente milita en las filas de Colo Colo y es una de las opciones de los blanquiazules como fichaje.
Javier Correa, delantero de Colo Colo, interesa como posible fichaje en Alianza Lima
Actualmente, el '9' argentino suma ocho goles con el Cacique durante los 10 partidos que ha disputado en la Liga Chilena. Cabe señalar que, por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil.
Cabe señalar que, para que esta operación sea posible, Alianza Lima deberá liberar un cupo de extranjero para la segunda mitad del año. Solo en ese escenario será factible la inscripción de Javier Correa para disputar la Liga 1.
Javier Correa y su paso por Racing
Javier Correa llegó a las filas de Racing para la temporada 2021 y logró tener una importante continuidad. Durante su paso por la 'Academia', disputó 41 partidos, anotó 14 goles y brindó una asistencia en esa temporada. A mediados de la temporada 2022, dejó el club y firmó por Santos Laguna de México.
Palmarés de Javier Correa
Estos son los títulos que ha conseguido el delantero Javier Correa a lo largo de su carrera:
- Campeón de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2024 (Estudiantes de La Plata).
- Campeón de la Liga Chilena 2024 (Colo Colo).
- Campeón de la Supercopa de Chile (Colo Colo).
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