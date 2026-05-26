Pablo Guede quedó fuera de Alianza Lima por problemas de salud: "Sabemos que no alcanza..."
Alianza Lima informó sobre el difícil momento que atraviesa Pablo Guede, pese a haber salido campeón del Torneo Apertura, y les dio una dura noticia a sus hinchas.
Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura 2026 de forma anticipada, gracias a su victoria 3-0 sobre Chankas en Matute. En ese sentido, previo al retorno de la Liga 1, el cuadro blanquiazul sorprendió a sus hinchas al anunciar que Pablo Guede quedó fuera oficialmente por un problema de salud. El director técnico fue quien dio esta noticia, acompañado de algunos jugadores.
En un video junto a Alejandro Duarte, Renzo Garcés, Eryc Castillo y Fernando Gaibor, el entrenador argentino reveló que desde hace tres meses viene postergando una importante operación con el objetivo de no abandonar a los íntimos en un momento clave del certamen. No obstante, ahora que la primera mitad de la temporada ha culminado, puede realizársela sin ningún riesgo para llegar al Torneo Clausura.
"Hola, querida familia blanquiazul. Estoy haciendo este video para informarles que no voy a poder estar en el partido de Cajamarca. Llevo más de 90 días retrasando una intervención quirúrgica que arreglé con el club, que me la puedo hacer ahora para que los tiempos de recuperación me den bien y poder llegar a la pretemporada en óptimas condiciones”, indicó Pablo Guede a los hinchas de Alianza Lima, quienes de inmediato le desearon lo mejor en redes sociales.
“Quiero agradecerles por su apoyo, por todo lo que hicimos en este semestre. Sabemos que no alcanza, por eso tomamos esta decisión. ¡Arriba Alianza!”, sentenció el director técnico blanquiazul, quien busca recuperarse para trabajar junto a sus futbolistas de cara al Torneo Clausura. Cabe recordar que los íntimos son candidatos a salir campeones de la Liga 1 2026.
¿Quién dirigirá a Alianza Lima ante FC Cajamarca?
Ante la ausencia de Pablo Guede, únicamente para el último partido del Torneo Apertura, se espera que su asistente, Emiliano Papa, sea quien esté a cargo de la dirección técnica en este encuentro entre Alianza Lima y FC Cajamarca, en condición de visitante. Este duelo se llevará a cabo este domingo 31 de mayo desde la 1.15 p. m. en Lima, Perú.
