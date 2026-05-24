0
EN DIRECTO
River Plate vs Belgrano por la final de la Liga Argentina
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Posible fichaje de Sporting Cristal cerca de salir de FC Cajamarca: "Difícil su continuidad"

Figura de FC Cajamarca y que está en el radar de fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura está cerca de concretar su salida del club.

Luis Blancas
Posible fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura cerca de salir de FC Cajamarca
Posible fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura cerca de salir de FC Cajamarca | Composición: Líbero/ Liga 1
COMPARTIR

Sporting Cristal tiene el claro objetivo de salir de los puestos de descenso en la Liga 1 2026 y pelear por el título del Torneo Clausura. Ante ello, una de las grandes posibilidades es fichar a una figura de FC Cajamarca, que está muy cerca de concretar su salida: estamos hablando de Pablo Lavandeira.

Yoshimar Yotún declaró tras la victoria de Sporting Cristal sobre ADT.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún explotó tras victoria de Sporting Cristal sobre ADT: "No es lo que merecemos"

Posible fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura cerca de salir de FC Cajamarca

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Lavandeira no será convocado para el partido de FC Cajamarca ante Alianza Atlético por la jornada 16 del Torneo Apertura y, asimismo, está cerca de anunciar su salida del club cajamarquino.

“Pablo Lavandeira no jugará ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 16. Es muy difícil su continuidad en FC Cajamarca”, informó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Sporting Cristal interesado en el fichaje de Pablo Levandeira para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal interesado en el fichaje de Pablo Levandeira para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Por otro lado, la salida de Pablo Lavandeira de FC Cajamarca sería clave para que Sporting Cristal concrete su fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal interesado en Pablo Lavandeira

Según informó Paul Pérez Rioja en su programa 'Modo Fúbol', Cristal no solo está interesado en Hernán Barcos, sino también en Lavandeira, ambos jugadores de FC Cajamarca.

“Otro futbolista que interesa de FC Cajamarca es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Ambos, por temas personales, desean volver a Lima", dijo en su momento el periodista.

Pablo Lavandeira estuvo cerca de firmar por Sporting Cristal en 2024

Para el Torneo Clausura de la Liga 1 2024, Sporting Cristal decidió negociar con Pablo Lavandeira para que fuera su nuevo refuerzo. Sin embargo, la operación no prosperó y, en ese entonces, se quedó en FBC Melgar.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

  2. Yoshimar Yotún explotó tras victoria de Sporting Cristal sobre ADT: "No es lo que merecemos"

  3. Alianza Lima y el demoledor récord que conseguirá si vence a FC Cajamarca por el Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano