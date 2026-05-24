Posible fichaje de Sporting Cristal cerca de salir de FC Cajamarca: "Difícil su continuidad"

Sporting Cristal tiene el claro objetivo de salir de los puestos de descenso en la Liga 1 2026 y pelear por el título del Torneo Clausura. Ante ello, una de las grandes posibilidades es fichar a una figura de FC Cajamarca, que está muy cerca de concretar su salida: estamos hablando de Pablo Lavandeira.

Posible fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura cerca de salir de FC Cajamarca

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Lavandeira no será convocado para el partido de FC Cajamarca ante Alianza Atlético por la jornada 16 del Torneo Apertura y, asimismo, está cerca de anunciar su salida del club cajamarquino.

“Pablo Lavandeira no jugará ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 16. Es muy difícil su continuidad en FC Cajamarca”, informó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Sporting Cristal interesado en el fichaje de Pablo Levandeira para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Por otro lado, la salida de Pablo Lavandeira de FC Cajamarca sería clave para que Sporting Cristal concrete su fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal interesado en Pablo Lavandeira

Según informó Paul Pérez Rioja en su programa 'Modo Fúbol', Cristal no solo está interesado en Hernán Barcos, sino también en Lavandeira, ambos jugadores de FC Cajamarca.

“Otro futbolista que interesa de FC Cajamarca es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Ambos, por temas personales, desean volver a Lima", dijo en su momento el periodista.

Pablo Lavandeira estuvo cerca de firmar por Sporting Cristal en 2024

Para el Torneo Clausura de la Liga 1 2024, Sporting Cristal decidió negociar con Pablo Lavandeira para que fuera su nuevo refuerzo. Sin embargo, la operación no prosperó y, en ese entonces, se quedó en FBC Melgar.