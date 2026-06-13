Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Suecia vs. Túnez se enfrentan este domingo 14 de junio, desde el Estadio BBVA de Monterrey, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Suecia vs. Túnez: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido entre Suecia vs. Túnez, por la primera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Suecia vs. Túnez?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV

Paraguay: GEN y Trece

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1

España: Movistar Plus y DAZN

Suecia vs. Túnez por el grupo F del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Suecia y Túnez se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo F, ambos equipos tienen pocas opciones de acceder a las siguientes instancias, debido a que se enfrentarán a rivales de mejor poderío como Países Bajos y Japón.

La selección sueca llegó a este Mundial tras buen rendimiento en la UEFA Nations League, ya que terminó último en las Eliminatorias europeas, pero tuvo que dejar en el camino a Ucrania y Polonia en el repechaje. Por su parte, el representante africano disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva; sin embargo, perdió en sus recientes dos partidos amistosos y no anotó ningún gol.