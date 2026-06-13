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Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Suecia vs. Túnez chocan este domingo por la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Suecia y Túnez se enfrentan este domingo por la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026.
Suecia y Túnez se enfrentan este domingo por la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Suecia vs. Túnez se enfrentan este domingo 14 de junio, desde el Estadio BBVA de Monterrey, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 14 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

Suecia vs. Túnez: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido entre Suecia vs. Túnez, por la primera fecha del grupo F, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Perú: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Suecia vs. Túnez?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV
  • Paraguay: GEN y Trece
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Suecia vs. Túnez por el grupo F del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Suecia y Túnez se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo F, ambos equipos tienen pocas opciones de acceder a las siguientes instancias, debido a que se enfrentarán a rivales de mejor poderío como Países Bajos y Japón.

La selección sueca llegó a este Mundial tras buen rendimiento en la UEFA Nations League, ya que terminó último en las Eliminatorias europeas, pero tuvo que dejar en el camino a Ucrania y Polonia en el repechaje. Por su parte, el representante africano disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva; sin embargo, perdió en sus recientes dos partidos amistosos y no anotó ningún gol.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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