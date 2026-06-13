Países Bajos vs Japón EN VIVO GRATIS por Mundial 2026: ¿A qué hora juegan y dónde ver transmisión?

Llegó el momento más esperado. Países Bajos debutará el domingo 14 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026, en Dallas, frente a un Japón mermado por la baja por lesión de su capitán, Wataru Endo. La cita mundialista está programado para disputarse a partir de las 3:00 p. m. hora peruana y la transmisión podrás seguir en vivo por DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Sin la etiqueta de favorito en esta Copa del Mundo, los neerlandeses buscan superar por primera vez los cuartos de final, ronda en la que la Argentina de Messi los dejó fuera en Catar 2022.

Del otro lado, los asiáticos han apostado por la continuidad al mantener a Hajime Moriyasu en el banquillo, el técnico con el que alcanzaron los octavos en el Mundial anterior y consolidaron una regularidad que les permitió superar sin apuros la fase de clasificación asiática.

Japón cuenta con “disciplina y calidad” y, además, con “un buen grupo, nos llevamos todos bien”, afirmó Kubo a los periodistas en la semana previa al inicio de la Copa. El jugador añadió que el equipo “podrá ir más lejos” que en la cita anterior.

En el lado neerlandés, Ronald Koeman, que vivirá su debut mundialista como seleccionador, tiene claro que Japón merece respeto, aunque considera que su equipo dispone de una trayectoria que lo respalda.

“Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos”, remarcó el exentrenador del FC Barcelona, en una semana previa al estreno marcada por los problemas físicos de varias piezas importantes.

Uno de los jugadores que llega tocado es el portero Bart Verbruggen, del Brighton, que sufrió un fuerte golpe en la cadera durante un amistoso ante Uzbekistán.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Japón?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

México: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

Portugal: 21.00 horas

España: 22.00 horas

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón?

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