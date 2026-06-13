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Países Bajos vs Japón EN VIVO GRATIS por Mundial 2026: ¿A qué hora juegan y dónde ver transmisión?

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio en el estadio Dallas, Arlington, por la fecha 1 del grupo F del Mundial 2026 a partir de las 3:00 p. m.

Sandra Morales
Países Bajos y Japón debutan en el Mundial 2026 este domingo 14 de junio
Países Bajos y Japón debutan en el Mundial 2026 este domingo 14 de junio | FOTO: LIBERO
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Llegó el momento más esperado. Países Bajos debutará el domingo 14 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026, en Dallas, frente a un Japón mermado por la baja por lesión de su capitán, Wataru Endo. La cita mundialista está programado para disputarse a partir de las 3:00 p. m. hora peruana y la transmisión podrás seguir en vivo por DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 con Brasil.

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Sin la etiqueta de favorito en esta Copa del Mundo, los neerlandeses buscan superar por primera vez los cuartos de final, ronda en la que la Argentina de Messi los dejó fuera en Catar 2022.

Del otro lado, los asiáticos han apostado por la continuidad al mantener a Hajime Moriyasu en el banquillo, el técnico con el que alcanzaron los octavos en el Mundial anterior y consolidaron una regularidad que les permitió superar sin apuros la fase de clasificación asiática.

Japón cuenta con “disciplina y calidad” y, además, con “un buen grupo, nos llevamos todos bien”, afirmó Kubo a los periodistas en la semana previa al inicio de la Copa. El jugador añadió que el equipo “podrá ir más lejos” que en la cita anterior.

En el lado neerlandés, Ronald Koeman, que vivirá su debut mundialista como seleccionador, tiene claro que Japón merece respeto, aunque considera que su equipo dispone de una trayectoria que lo respalda.

“Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos”, remarcó el exentrenador del FC Barcelona, en una semana previa al estreno marcada por los problemas físicos de varias piezas importantes.

Uno de los jugadores que llega tocado es el portero Bart Verbruggen, del Brighton, que sufrió un fuerte golpe en la cadera durante un amistoso ante Uzbekistán.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Japón?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • México: 14.00 horas
  • Estados Unidos: 16.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas
  • Portugal: 21.00 horas
  • España: 22.00 horas

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Japón?

Canales de TV

  • DIRECTV Sports
  • América TV
  • TV 360

Streaming:

  • DGO
  • América TvGO
  • Paramount+
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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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