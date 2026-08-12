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¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo y dónde ver partido de octavos por Copa Sudamericana?
Cienciano vs Botafogo se enfrentan este jueves en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Revisa los horarios y canales de transmisión para ver el encuentro.
Cienciano vs Botafogo se batirán a duelo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ busca repetir la hazaña del 2003, cuando se coronó campeón del certamen y ahora deberá medirse ante un durísimo rival como el 'Fogão'. Por ello, para que no te pierdas de ningún detalle, te dejamos los horarios de confirmados y canales de transmisión para ver EN VIVO este emocionante encuentro.
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Cienciano vs Botafogo: día y hora del partido por Copa Sudamericana
Cienciano vs Botafogo se enfrentarán este jueves 13 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, te dejamos los horarios confirmados en el resto de países de Sudamérica.
- Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela y Chile: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.
- México (Ciudad de México y zona centro): 6.30 p. m.
- Estados Unidos — Este (Miami, Nueva York): 8.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. del viernes 14 de agosto.
¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026?
El partido entre Cienciano y Botafogo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN. Asimismo, el duelo entre incaicos y brasileños podrá verse vía online por la plataforma de streaming Disney Plus.
Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
Canales confirmados para ver Cienciano vs Botafogo
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN, Disney+ y Fox Sports
- Brasil: Paramount+
- México: Disney+
- Estados Unidos: beIN Sports
Historial de Cienciano ante clubes brasileños por Copa Sudamericana
Los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo mantienen un historial muy positivo ante equipos brasileños por Copa Sudamericana. El 'Papá' acumula dos triunfos, tres empates y apenas una derrota, la cual sufrió en esta edición ante Atlético Mineiro. A continuación, los resultados de Cienciano ante clubes de Brasil por este certamen:
- Atlético Mineiro 2-0 Cienciano, Sudamericana 2026
- Cienciano 1-0 Atlético Mineiro, Sudamericana 2026
- Atlético Mineiro 1-1 Cienciano, Sudamericana 2025
- Cienciano 0-0 Atlético Mineiro, Sudamericana 2025
- Cienciano 2-1 Santos, Sudamericana 2003
- Santos 1-1 Cienciano, Sudamericana 2003
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