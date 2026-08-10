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Canal confirmado para ver partido Cienciano vs Botafogo por Copa Sudamericana
Conoce dónde seguir la transmisión del partido entre Cienciano vs Botafogo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano se enfrentará a Botafogo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Por ello, aquí te dejamos el canal confirmado para ver este emocionante encuentro por el prestigioso torneo internacional.
¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo EN VIVO?
El partido entre Cienciano vs Botafogo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN. De esta forma, este compromiso también podrá sintonizarse vía ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.
¿Qué canal transmite Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana?
- Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: ESPN y Disney+.
- Argentina: ESPN, Fox Sports y Disney+.
- Brasil: Paramount+.
- Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney+.
- Venezuela: ESPN y Disney+
- México: Disney+.
- Panamá: Disney+.
- Estados Unidos: beIN Sports.
Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
¿A qué hora juegan Cienciano vs Botafogo?
Cienciano jugará ante Botafogo el jueves 13 de agosto de 2026, a las 5.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Cienciano vs Botafogo: Horarios según país
- Perú, Colombia y Ecuador: 5.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.30 p. m.
- México: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.30 p. m.
- España: 12.30 a. m. (del miércoles 12 de agosto)
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