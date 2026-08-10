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Canal confirmado para ver partido Palmeiras vs Cerro Porteño por los playoffs de la Copa Libertadores
Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 12 de agosto en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Partidazo el que protagonizarán brasileños y paraguayos por la Copa Libertadores 2026, cuando Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 12, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del certamen internacional. Ambos elencos llegan a este duelo con un rendimiento muy irregular en sus respectivas ligas, por lo que ahora buscarán en la Libertadores avanzar a la siguiente fase.
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¿En qué canal ver Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
El Palmeiras contra Cerro Porteño se podrá seguir desde suelo peruano mediante la señal de ESPN y vía streaming lo podrás hacer por Disney+.
¿Qué canales transmite el Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+
- Brasil: Paramount+, CazéTV
- Chile: ESPN Chile, Disney+
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+
- Perú: ESPN Colombia, Disney+
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+
¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
El encuentro está programado para jugarse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.
- Perú: 5.00 p. m.
- Colombia: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Paraguay: 6.00 p. m.
- Chile: 6.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos: 6.00 p. m.
¿Cuándo juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
Palmeiras se enfrentará a Cerro Porteño este miércoles 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Nubank Parque, que cuenta con una capacidad para 43.713 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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