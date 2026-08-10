Canal confirmado para ver partido Palmeiras vs Cerro Porteño por los playoffs de la Copa Libertadores

Partidazo el que protagonizarán brasileños y paraguayos por la Copa Libertadores 2026, cuando Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 12, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del certamen internacional. Ambos elencos llegan a este duelo con un rendimiento muy irregular en sus respectivas ligas, por lo que ahora buscarán en la Libertadores avanzar a la siguiente fase.

¿En qué canal ver Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

El Palmeiras contra Cerro Porteño se podrá seguir desde suelo peruano mediante la señal de ESPN y vía streaming lo podrás hacer por Disney+.

¿Qué canales transmite el Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+

Brasil: Paramount+, CazéTV

Chile: ESPN Chile, Disney+

Colombia: ESPN Colombia, Disney+

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+

Perú: ESPN Colombia, Disney+

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+

¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

El encuentro está programado para jugarse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m.

¿Cuándo juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

Palmeiras se enfrentará a Cerro Porteño este miércoles 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Nubank Parque, que cuenta con una capacidad para 43.713 espectadores.