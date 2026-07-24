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Pedro Gallese remece el mercado y se perfila como nuevo arquero de club campeón de Libertadores

Pedro Gallese, figura de la selección peruana, suena fuerte para ser el flamante fichaje de un club que salió campeón de la Copa Libertadores.

Luis Blancas
Pedro Gallese suena fuerte para ser nuevo arquero de club campeón de Copa Libertadores
Pedro Gallese suena fuerte para ser nuevo arquero de club campeón de Copa Libertadores | Composición: Líbero
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Pedro Gallese es uno de los máximos referentes del fútbol peruano debido a su gran talento dentro del arco de la selección peruana y es por eso que diversos clubes lo requieren como su flamante fichaje de cara a la temporada 2026. Es por eso que, ahora el guardameta peruano suena fuerte para ser nuevo jugador de un club campeón de Copa Libertadores: estamos hablando de Colo Colo.

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Pedro Gallese suena fuerte para ser nuevo arquero de club campeón de Copa Libertadores

Según informó el medio AS de Chile, Gallese, que en la actualidad milita en el Deportivo Cali de Colombia, figura entre los futbolistas que fueron ofrecidos a Colo Colo de Chile como posible incorporación para la temporada 2026.

"Nueva alternativa para el arco de Colo Colo! Según supo AS, Pedro Gallese, histórico portero de la selección peruana, fue ofrecido al Cacique. Actualmente juega en Deportivo Cali y por estos días, además, ha sido vinculado a Alianza Lima", escribieron desde las redes del medio chileno.

Pedro Gallese suena fuerte en Colo Colo para ser su nuevo fichaje

Pedro Gallese suena fuerte en Colo Colo para ser su nuevo fichaje

Según explican en el portal web de AS, el equipo campeón de Copa Libertadores en 1991 tenía todo arreglado para que Santiago Mele sea su flamante portero; sin embargo, se cayó, por lo que desde la dirigencia analizan otras posibilidades y surgió el nombre del arquero peruano.

Cabe destacar que Pedro Gallese ha militado en diversos clubes, entre ellos Universidad San Martín, Juan Aurich, Orlando City, Alianza Lima, Tiburones Rojos de Veracruz y, más recientemente, Deportivo Cali.

¿Cómo le va a Pedro Gallese en Deportivo Cali?

Gallese se incorporó al Deportivo Cali a comienzos de 2026 y, desde entonces, ha jugado 3 partidos de Copa Colombia y 17 de los 19 compromisos posibles en la Liga Dimayor Apertura. Ahora, el guardameta está enfocado en afrontar el segundo campeonato del año en Colombia, el Torneo Clausura.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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