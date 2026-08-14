DT de Cienciano reveló el insólito motivo por el que se fue del partido ante Botafogo: "No aguantaba"

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, tomó la palabra para referirse al histórico resultado del cuadro cusqueño, que apabulló a su similar de Botafogo por un contundente 6-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El estratega y artífice de este gran resultado también fue protagonista de una curiosa anécdota vivida durante el duelo en el Inca Garcilaso de la Vega: se retiró momentáneamente del partido para sorpresa de todos.

Durante el minuto 79 del segundo tiempo, el entrenador del 'Papá' aprovechó que las acciones se paralizaron durante unos instantes para abandonar el banquillo con rumbo desconocido. Ahora, Melgarejo rompió su silencio y reveló el insólito motivo que lo llevó a abandonar el cotejo por unos minutos.

¿Por qué Horacio Melgarejo se retiró del partido entre Cienciano y Botafogo?

En entrevista para el programa 'Modo Fútbol', el entrenador de 53 años confesó que el motivo de su breve retiro se debió a necesidades fisiológicas, debido a la gran cantidad de líquido que había ingerido producto de los nervios y la emoción del cotejo que terminó con goleada a favor de los rojos.

"La verdad, tomo mucha agua y se me enfrían los pies rápido, así que, aprovecho que hubo una jugada accidentada ahí que Hohberg choca con el arquero y lo estaban atendiendo y aproveché en ir a hacer un 'pis pis' porque no aguantaba más", comentó entre risas Melgarejo.

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

¿Horacio Melgarejo se va de Cienciano?

Vale resaltar que, previo al partido con Botafogo, Horacio Melgarejo habló sobre su futuro y no descartó la posibilidad de dejar el club a final de temporada, debido a la suspensión por un año que le impuso la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por sus duras críticas contra la Copa de la Liga Caliente 2026.

"Me encantaría seguir pero esa es una respuesta que tiene que darte la directiva. Sí es verdad que hubo sondeos de clubes de Argentina, Ecuador y de algunos de Perú también", manifestó en diálogo con TV Perú Deportes.

Próximos partidos de Cienciano

Cienciano del Cusco volverá a los campos de juego el próximo domingo 16 de agosto a las 6:30 p.m. (hora peruana), cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en una nueva edición del clásico cusqueño, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Posteriormente, los incaicos viajarán a Río de Janeiro, Brasil, para volver a enfrentar a Botafogo el jueves 20, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.