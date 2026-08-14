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Confirmado: Alianza Lima no jugará en Matute su partido de local por el Torneo Clausura

Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas tras comunicar que jugará su siguiente partido del Torneo Clausura 2026 lejos de Matute.

Francisco Esteves
Alianza Lima no jugará en Matute su partido de local por el Torneo Clausura.
Alianza Lima no jugará en Matute su partido de local por el Torneo Clausura. | Foto: Composición Líbero.
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Alianza Lima tiene como objetivo salir campeón de la Liga 1 2026, algo que desean sus hinchas desde hace tres años. No obstante, en medio de este objetivo, también hay otras metas a nivel institucional como por ejemplo llevarse el título de la Liga Femenina del Perú. Bajo esa premisa, el equipo sorprendió a la afición.

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Resulta que las blanquiazules no jugarán su siguiente partido del Torneo Clausura en Matute, el cual normalmente es el hogar del cuadro íntimo, ya que lo harán en otro recinto deportivo sumamente conocido. Recordemos que únicamente el plantel masculino usa el Estadio Alejandro Villanueva para sus encuentros, salvo cuando se trata de playoffs para el conjunto femenino.

Por ello, en sus redes sociales, Alianza Lima hizo un importante anuncio para todos sus hinchas. "¡Juntos por un solo objetivo! Volvemos al Estadio Hugo Sotil para enfrentar a Mannucci y queremos sentir tu aliento", indicó la escuadra victoriana.

Alianza Lima

Alianza Lima y su anuncio para el partido con Mannucci.

Recordemos que las íntimas perdieron el Torneo Apertura tras caer en semifinales contra Universitario de Deportes, por lo que ahora están en la obligación de hacerse del Torneo Clausura 2026, donde de momento marcha como líder absoluto y debe seguir en ese rumbo.

Vale precisar que Alianza Lima quiere salir tricampeón de la Liga Femenina, para así convertirse en la primera institución en conseguir tal hazaña en la categoría desde que el fútbol se hizo profesional en el 2020.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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