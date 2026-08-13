Campeón con Universitario se rindió en elogios ante exfutbolista de Alianza Lima: "Me gusta"

Alianza Lima ha tenido a diversos jugadores que lograron ser figuras por su gran rendimiento con el club blanquiazul. Es por eso que un campeón con Universitario no se guardó nada para rendirse en elogios ante el atacante: estamos hablando de Mauro Cantoro, quien elogió a Juan Pablo Goicochea tras su regreso al fútbol peruano.

Campeón con Universitario elogió a exfutbolista de Alianza Lima

Goicochea cerró un acuerdo con Juan Pablo II para convertirse en su nuevo refuerzo hasta diciembre de 2026, en calidad de préstamo desde Defensor Sporting Club de Uruguay y en medio de ello Mauro Cantoro salió al frente para rendirse en elogios ante el futbolista.

El exfutbolista que salió campeón con Universitario, Cantoro, comentó que el exjugador de Alianza, Goicochea, es un gran jugador y destaca como extremo. Asimismo, mencionó que su regreso al fútbol peruano se da en un buen momento para buscar continuidad y destacarse.

Mauro Cantoro, exjugador de Universitario, elogió a Juan Pablo Goicochea, exfutbolista de Alianza Lima

"Es un buen momento para venir, jugar y destacarse. Lo poco que lo vi, es un jugador que me gusta. De extremo me parece una bestia", aseguró es el exdelantero del cuadro crema al programa ‘Denganche’.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Goicochea en Alianza Lima?

Juan Pablo Goicochea fue fichado por Alianza Lima en 2018 para integrar su categoría Sub-20 y tras destacadas actuaciones en las divisiones menores, el atacante fue promovido al primer equipo y debutó en 2022 para el Torneo Clausura. Su paso por el cuadro blanquiazul acabó en 2023 cuando fue fichado por Platense de Argentina.

Video: Denganche

¿Cómo le fue a Mauro Cantoro en Universitario?

Mauro Cantoro fue fichado por Universitario de Deportes en 1998 y tras su primera temporada alcanzó a salir campeón y de la misma forma en 1999. Durante su paso con la escuadra merengue, el delantero argentino marcó 22 goles en 50 partidos.