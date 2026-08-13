Universitario rompe su silencio y responde a representante de Jorge Gutiérrez: "Lo veremos en un Tribunal"

Universitario salió a responder a Luis Pico, representante de Jorge Gutiérrez, luego de que el manager del jugador asegurara que las negociaciones por el fichaje del jugador se hicieron a sus espaldas y tras ello si no se resuelve podría elevar este caso ante la FIFA. Bajo este contexto, el club, mediante Adrián Gilabert, asesor legal del elenco estudiantil, en una reciente entrevista se pronunció al respecto.

Gilabert explicó que el club crema siguió el procedimiento establecido para iniciar la negociación, precisando que primero enviaron la oferta al club y, posteriormente, comenzaron las conversaciones directamente con el futbolista.

Universitario rompe su silencio y responde a representante de Jorge Gutiérrez

De acuerdo con el asesor legal, el representante no estaría en todo lo cierto. Sin embargo, fue tajante al responder que es un caso que lo verá en el Tribunal Constitucional. “Habla inexactitudes, con respecto a la operaciones y esto lo veremos en el tribunal constitucional, el hará su descargo y nosotros actuaremos legalmente pero no podemos permitir que se exprese de esa forma”, explicó durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol'.

¿Cómo fue la negociación entre Universitario y Jorge Gutiérrez?

En otro momento, Gilabert también dio detalles sobre cómo fue la negociación con el jugador para acordar su llegada al equipo de Ate. "Universitario presenta primero la oferta al club, porque entendemos que un jugador es un activo de una institución y corresponde hablar primero con el club para saber si hay la posibilidad de negociar por el futbolista para que vaya a otro club. Una vez que el club da el ok, se pasa a hablar con el jugador y eso es lo que hizo Universitario. Entonces, éticamente y legalmente hemos actuado de manera correcta, no hay ningún tema que no sea ético como ha manifestado el representante", explicó.

Asimismo, el abogado de los merengues señaló que existe una normativa de la FIFA que impide la intervención de intermediarios, ya que esto puede terminar perjudicando la carrera de los futbolistas. Por ello, entiende que el jugador decidió dejar de lado la participación de su representante.

"El reglamento dice que el jugador directamente puede negociar con otro club. Es más, hace más de 20 años la FIFA negó la intermediación porque entorpecía la carrera de los futbolistas. Entonces, al representante lo han multiplicado por cero", concluyó.