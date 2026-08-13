Prensa uruguaya destacó a seleccionado que firmó con Sporting Cristal para el Clausura: "Campeón"

Sporting Cristal tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura 2026 para poder escalar posiciones en la tabla de posiciones y tener opciones de aspirar al título nacional. Por ello, la directiva concretó la llegada de diversos jugadores en el mercado de pases y uno de ellos generó los elogios de la prensa uruguaya.

Prensa uruguaya destacó a seleccionado que firmó con Sporting Cristal

Uno de los jugadores que más expectativas ha generado entre los hinchas es Agustín Álvarez Wallace, quien llega para ocupar la posición de pivote tras la sensible salida de Gustavo Cazonatti. Precisamente, la prensa de Uruguay no tardó en pronunciarse sobre su llegada a Sporting Cristal.

‘Montevideo Portal’ dedicó una publicación al mediocampista que llegó a disputar partidos con la selección de Uruguay, destacando principalmente que arriba al fútbol peruano luego de convertirse en uno de los jugadores más destacados de Racing de Montevideo, club con el que conquistó el Torneo Apertura del fútbol uruguayo.

Presa uruguaya reaccionó tras el fichaje de Agustín Álvarez Wallace a Sporting Cristal

“Después de ser campeón con Racing, el mediocampista de 25 años jugará en Sporting Cristal cedido a préstamo hasta diciembre”, mencionaron en la bajada de su publicación.

Del mismo modo, el prestigioso medio ‘El País’ señaló que su llegada a Sporting Cristal se concretará mediante un préstamo desde Montevideo City Torque, aunque el acuerdo también contempla una opción de compra para el conjunto celeste.

“El futbolista, de 25 años, llega al Sporting a préstamo tras jugar este año en Racing, con el que ganó el título del último Torneo Apertura, aunque su ficha pertenece al Montevideo City Torque y es este quien lo prestará con una opción a compra en diciembre”, señalaron.

Agustín Álvarez Wallace jugó con la selección de Uruguay

Agustín Álvarez Wallace fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol uruguayo, donde destacó desde el inicio de su carrera. Por ello, fue considerado para integrar la Sub-20 de la selección de Uruguay, donde fue parte de los Juegos Sudamericanos 2018.