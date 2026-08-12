Ex Peñarol elogió a Sporting Cristal tras firmar con la celeste por todo el 2026: "Equipo grande"

Sporting Cristal concretó el fichaje de un futbolista que tuvo paso por Peñarol de Uruguay hasta diciembre de 2026 y tras concretar su llegada a tienda rimense, el jugador salió al frente para rendirse en elogios ante el club celeste catalogándolo como club grande: estamos hablando de Agustín Álvarez Wallace.

Exfutbolista de Peñarol se rindió en elogios ante Sporting Cristal tras fichar con los celestes por todo el 2026

El equipo rimense anunció a través de sus redes sociales al ex Peñarol como su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con el objetivo de salir campeón nacional esta temporada.

Asimismo, en la fecha de su llegada a tierras peruanas para firmar por Cristal, Agustín Álvarez elogió al club celeste como una de las escuadras más grandes del país y que tiene buenos futbolistas en su plantel.

Agustín Álvarez Wallace es nuevo fichaje de Sporting Cristal

"Me animó venir a un país que no conozco, es un desafío lindo, un equipo grande con grandes jugadores, y un entrenador también con mucha jerarquía. Esas cosas son las que me impulsaron a poder venir", mencionó.

Cabe mencionar que el volante uruguayo de 25 años llega a la escuadra rimense proveniente de Montevideo City Torque en condición de préstamo hasta diciembre de 2026.

¿Cómo le fue a Agustín Álvarez Wallace en Peñarol?

Agustín Álvarez empezó su carrera en el fútbol en las divisiones menores de Peñarol de Uruguay y debido a su rendimiento fue promovido al primer equipo entre el 2019 y 2020. El pivote consiguió ganarse un puesto en el plantel principal durante tres años hasta que en 2023 se fue a Montevideo City Torque.