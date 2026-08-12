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Ex Peñarol elogió a Sporting Cristal tras firmar con la celeste por todo el 2026: "Equipo grande"
Sporting Cristal fichó a una exfigura de Peñarol de Uruguay hasta diciembre de 2026 y tras oficializar su llegada se rindió en elogios ante el club celeste.
Sporting Cristal concretó el fichaje de un futbolista que tuvo paso por Peñarol de Uruguay hasta diciembre de 2026 y tras concretar su llegada a tienda rimense, el jugador salió al frente para rendirse en elogios ante el club celeste catalogándolo como club grande: estamos hablando de Agustín Álvarez Wallace.
PUEDES VER: Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras su fichaje: "Trayectoria"
Exfutbolista de Peñarol se rindió en elogios ante Sporting Cristal tras fichar con los celestes por todo el 2026
El equipo rimense anunció a través de sus redes sociales al ex Peñarol como su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con el objetivo de salir campeón nacional esta temporada.
Asimismo, en la fecha de su llegada a tierras peruanas para firmar por Cristal, Agustín Álvarez elogió al club celeste como una de las escuadras más grandes del país y que tiene buenos futbolistas en su plantel.
Agustín Álvarez Wallace es nuevo fichaje de Sporting Cristal
"Me animó venir a un país que no conozco, es un desafío lindo, un equipo grande con grandes jugadores, y un entrenador también con mucha jerarquía. Esas cosas son las que me impulsaron a poder venir", mencionó.
Cabe mencionar que el volante uruguayo de 25 años llega a la escuadra rimense proveniente de Montevideo City Torque en condición de préstamo hasta diciembre de 2026.
¿Cómo le fue a Agustín Álvarez Wallace en Peñarol?
Agustín Álvarez empezó su carrera en el fútbol en las divisiones menores de Peñarol de Uruguay y debido a su rendimiento fue promovido al primer equipo entre el 2019 y 2020. El pivote consiguió ganarse un puesto en el plantel principal durante tres años hasta que en 2023 se fue a Montevideo City Torque.
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