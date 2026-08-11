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Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras su fichaje: "Trayectoria"
El ex Racing Club llegó a nuestro país para incorporarse al cuadro del Rímac para este Clausura. Sin embargo, sorprendió al hablar de un referente del club.
Agustín Álvarez Wallace, flamante refuerzo de Sporting Cristal, ya pisó suelo peruano y se unirá al club celeste para este torneo Clausura 2026. A pocas horas de que termine el mercado de pases en nuestro país, los rimenses aseguraron el fichaje del campeón de Uruguay con Peñarol. Álvarez se mostró optimista con esta nueva etapa en su carrera. Sin embargo, sorprendió al elogiar a un referente del equipo dirigido por Roberto Mosquera.
El centrocampista admitió que aún no ha conversado con el profesor Mosquera, aunque reveló que sí conoce a Yoshimar Yotún y Hernán Barcos, a quienes conoce bien y los llenó de elogios.
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Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal
Agustín Álvarez Wallace llegó al Perú tras fichaje por Cristal.Foto. Jordy Flores
Wallace manifestó que una de las razones por la que fichó por Cristal es porque conoce la trayectoria del 'Pirata'. "Todavía no he hablado con Roberto Mosquera. Conozco a Yotún, Barcos, eso me impulsó venir. A Barcos lo conozco por su trayectoria, tuvo un paso por Atlético Nacional pero no he conversado aún nada", fueron las palabras del jugador.
¿Por qué Agustín Álvarez Wallace fichó por Sporting Cristal?
En otro momento, el volante anunció sus motivos por el que fichó por el club del Rímac. "Estoy muy contento por este gran paso, y con ganas de ya conocer a mis compañeros. Estoy preparado, salí de un equipo grande como Peñarol, ahora viene un desafío más para mi carrera".
"Me animó venir a un país que no conozco, es un desafío lindo, un equipo grande con grandes jugadores, y un entrenador también con mucha jerarquía. Esas cosas son las que me impulsaron a poder venir", finalizó.
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