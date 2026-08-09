Juan Lucumí, pretendido por Universitario, Alianza y Cristal, es nuevo fichaje de club de Liga 1

Juan David Lucumí volverá a jugar en la Liga 1 luego de una breve experiencia en el fútbol de Líbano. El extremo colombiano, que fue una de las revelaciones de Ayacucho FC, tiene todo encaminado para convertirse en nuevo refuerzo de ADT de Tarma de cara al Torneo Clausura 2026.

Juan Lucumí, pretendido por Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, es flamante futbolista de club de Liga 1

La información fue revelada por el periodista Ernesto Macedo León, quien confirmó el nuevo destino del futbolista. “El extremo colombiano Juan David Lucumi jugará en ADT la Liga1 2026. Llega como jugador libre”, informó a través de su cuenta personal de ‘X’. De esta manera, el conjunto tarmeño suma una alternativa ofensiva para afrontar el Clausura.

Juan Lucumí se perfila como nuevo fichaje de ADT

El atacante había despertado el interés de varios de los principales clubes del campeonato peruano tras su buen rendimiento con Ayacucho FC. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal llegaron a mostrar interés en contar con sus servicios para la presente temporada, aunque finalmente Lucumí decidió dejar el Perú y continuar su carrera en el extranjero.

Su destino fue el Nejmeh SC de la Primera División de Líbano, institución en la que permaneció alrededor de ocho meses. Sin embargo, su etapa en el fútbol libanés llegó a su fin y ahora el colombiano tendrá una nueva oportunidad en el campeonato peruano, donde buscará recuperar el protagonismo que consiguió con Ayacucho FC.

Juan Lucumí fue del interés de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario

Tras marcar 4 goles, aportar 6 asistencias y tener un papel destacado en gran parte de los 29 encuentros que disputó, equipos como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima mostraron interés en contratar a Juan David Lucumí; no obstante, finalmente no se concretó ningún fichaje.