Partidos de hoy, lunes 10 de agosto EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol

El fútbol no se detiene en este inicio de semana y ahora te presentamos la programación de los partidos de hoy, lunes 10 de agosto. Se llevarán a cabo compromisos de la Liga Profesional Argentina, duelos del certamen chileno, colombiano, ecuatoriano, entre otros. Apunta los horarios y canales de transmisión para seguir gozando del 'deporte rey'.

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOS HORARIOS CANALES Banfield vs Belgrano 5.00 pm. TyC Sports, Fanatiz Unión Santa Fe vs Central Córdoba 7.15 pm. Disney Plus, Fanatiz

Partidos de hoy por Liga de Chile

PARTIDO HORARIO CANAL Audax Italiano vs Ñublense 7.00 pm. Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOS HORARIOS CANALES Rionegro Águilas vs Llaneros 4.00 pm. RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol Medellín vs Millonarios 6.00 pm. RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play Junior vs Deportivo Pereira 8.05 pm. RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PARTIDOS HORARIOS CANALES Técnico Universitario vs Mushuc Runa 2.00 pm. Zapping Libertad vs Universidad Católica 4.30 pm. Teleamazonas, Zapping Deportivo Cuenca vs Manta 7.00 pm. Zapping

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDO HORARIO CANAL Libertad vs Sportivo Trinidense 4.30 pm. DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDO HORARIO CANAL Deportivo Maldonado vs Racing 5.00 pm. Disney Plus, DirecTV Sports

Partidos de hoy por Liga de Portugal

PARTIDO HORARIO CANAL Santa Clara vs Nacional 2.15 pm. Disney Plus, Sport TV 1

Horarios corresponden a Perú.