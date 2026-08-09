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Partidos de hoy, lunes 10 de agosto EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol
Repasa al detalle la programación de los partidos de hoy, lunes 10 de agosto, en el que se llevarán a cabo partidos de las ligas internacionales. Toma nota.
El fútbol no se detiene en este inicio de semana y ahora te presentamos la programación de los partidos de hoy, lunes 10 de agosto. Se llevarán a cabo compromisos de la Liga Profesional Argentina, duelos del certamen chileno, colombiano, ecuatoriano, entre otros. Apunta los horarios y canales de transmisión para seguir gozando del 'deporte rey'.
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Banfield vs Belgrano
|5.00 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
|Unión Santa Fe vs Central Córdoba
|7.15 pm.
|Disney Plus, Fanatiz
Partidos de hoy por Liga de Chile
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Audax Italiano vs Ñublense
|7.00 pm.
|Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rionegro Águilas vs Llaneros
|4.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
|Medellín vs Millonarios
|6.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
|Junior vs Deportivo Pereira
|8.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Técnico Universitario vs Mushuc Runa
|2.00 pm.
|Zapping
|Libertad vs Universidad Católica
|4.30 pm.
|Teleamazonas, Zapping
|Deportivo Cuenca vs Manta
|7.00 pm.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga Paraguaya
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Libertad vs Sportivo Trinidense
|4.30 pm.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Deportivo Maldonado vs Racing
|5.00 pm.
|Disney Plus, DirecTV Sports
Partidos de hoy por Liga de Portugal
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Santa Clara vs Nacional
|2.15 pm.
|Disney Plus, Sport TV 1
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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