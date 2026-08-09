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Partidos de hoy, lunes 10 de agosto EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol

Repasa al detalle la programación de los partidos de hoy, lunes 10 de agosto, en el que se llevarán a cabo partidos de las ligas internacionales. Toma nota.

Diego Medina
Conoce los partidos de hoy, lunes 10 de agosto.
Conoce los partidos de hoy, lunes 10 de agosto. | Foto: Composición LÍBERO.
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El fútbol no se detiene en este inicio de semana y ahora te presentamos la programación de los partidos de hoy, lunes 10 de agosto. Se llevarán a cabo compromisos de la Liga Profesional Argentina, duelos del certamen chileno, colombiano, ecuatoriano, entre otros. Apunta los horarios y canales de transmisión para seguir gozando del 'deporte rey'.

PSG vs Aston Villa jugarán por la Supercopa de Europa.

PUEDES VER: PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa: fecha, día, hora y canal confirmado

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Banfield vs Belgrano5.00 pm.TyC Sports, Fanatiz
Unión Santa Fe vs Central Córdoba7.15 pm.Disney Plus, Fanatiz

Partidos de hoy por Liga de Chile

PARTIDOHORARIOCANAL
Audax Italiano vs Ñublense7.00 pm.Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rionegro Águilas vs Llaneros4.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
Medellín vs Millonarios6.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Junior vs Deportivo Pereira8.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Técnico Universitario vs Mushuc Runa2.00 pm.Zapping
Libertad vs Universidad Católica4.30 pm.Teleamazonas, Zapping
Deportivo Cuenca vs Manta7.00 pm.Zapping

Partidos de hoy por la Liga Paraguaya

PARTIDOHORARIOCANAL
Libertad vs Sportivo Trinidense4.30 pm.DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDOHORARIOCANAL
Deportivo Maldonado vs Racing5.00 pm.Disney Plus, DirecTV Sports

Partidos de hoy por Liga de Portugal

PARTIDOHORARIOCANAL
Santa Clara vs Nacional2.15 pm.Disney Plus, Sport TV 1

Horarios corresponden a Perú.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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