FERIADO confirmado en EE. UU. HOY, 10 de agosto: ¿quiénes tendrán fin de semana largo y qué servicios cerrarán por Victory Day?

Miles de trabajadores y residentes de Estados Unidos tendrán un nuevo fin de semana largo este lunes 10 de agosto de 2026. El feriado corresponde a una conmemoración histórica incluida en el calendario oficial, lo que permitirá extender el descanso durante el verano.

La jornada de asueto tendrá alcance en un punto específico del país y supondrá la suspensión de algunas actividades administrativas y educativas. Por ello, empleados públicos y residentes locales podrán aprovechar estos tres días para descansar o realizar actividades propias de la temporada.

¿Por qué es feriado este 10 de agosto y dónde se celebra el Victory Day en EE. UU.?

La conmemoración del Día de la Victoria (Victory Day) recuerda la rendición de las fuerzas armadas enemigas y el cierre definitivo del conflicto en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Actualmente, Rhode Island es el único estado del país que mantiene el Victory Day 2026 en su calendario oficial de días no laborables y lo celebra tradicionalmente el segundo lunes de agosto.

A diferencia de otras efemérides nacionales que se aplican en todo el territorio estadounidense, la suspensión de actividades vinculada al Día de la Victoria se concentra exclusivamente en esta jurisdicción estatal, convirtiéndose en una fecha clave del calendario veraniego para sus habitantes.

¿Qué servicios públicos y negocios suspenderán sus actividades durante el feriado?

Al tratarse de una fecha con estatus oficial en Rhode Island, la jornada laboral experimentará cambios en la atención al público. Durante este lunes, no abrirán sus puertas las dependencias gubernamentales del estado, los tribunales de justicia, las oficinas administrativas del sector público ni las escuelas de la red estatal.

Por su parte, el sector comercial mantendrá un funcionamiento optativo. Mientras que los grandes supermercados, cadenas minoristas y establecimientos gastronómicos suelen operar con horarios especiales por el feriado, algunas pequeñas empresas privadas podrían permanecer cerradas. Asimismo, el transporte local y los servicios municipales de recolección podrían operar con cronogramas reducidos, por lo que se recomienda verificar con antelación los horarios antes de realizar trámites o compras.