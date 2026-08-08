Federico Girotti rotundo tras empate de Alianza Lima contra Sport Boys: "Fuimos superiores"

Alianza Lima empató contra Sport Boys en un encuentro que se realizó en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, uno de los protagonistas, Federico Girotti, habló sobre el desarrollo del encuentro, manifestando su descontento por compartir puntos con el elenco chalaco.

El delantero también reconoció que, en el inicio del segundo tiempo, salieron al campo medio dormidos. Sin embargo, supieron recuperarse y manejar el partido.

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“Fuimos superiores todo el partido. Por ahí, en el primer tiempo, nos agarraron un poco mal parados en la presión y en salida. Salían muy rápido, por ahí nos salteaban líneas y nos agarraban mal parados, pero después fuimos dominadores”.

“Creo que en los primeros cinco minutos del segundo tiempo nos llegaron dos o tres veces por ahí, porque también salimos medio boludos del entretiempo. Pero nada, después manejamos el partido todo el partido y sí te da bronca porque, bueno, un rival acá en Lima, donde se podía sumar de a tres. Sabíamos que era complicado hacerles goles a ellos, creo que era el equipo que menos goles tiene, y en el segundo tiempo creo que le generamos mucho. Así que, en parte, da bronca por no haber ganado, pero es un buen punto”, fueron las primeras palabras del delantero, para L1 Max, que no ocultó su molestia por el empate.

Pero no fue todo, Girotti también analizó cómo Boys encontró huecos el esquema para poder generarles daño. “Por ahí nos agarraron un poco mal parados, nos salteaban líneas y por ahí salían rápido. Bueno, por ahí estábamos un poco mal en el retroceso, pero ya el segundo tiempo lo acomodamos y nada, creo que se dio un muy buen segundo tiempo, muy buen segundo tiempo nuestro”, finalizó el argentino.