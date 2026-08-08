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Marco Saravia, ex Universitario, sorprende en el mercado firmando por club campeón: "Bienvenido"

El defensor Marco Saravia, recordado por su paso en Universitario, acaba de ser anunciado por un importante club que busca la gloria en esta temporada.

Angel Curo
Marco Saravia, ex Universitario, sorprende en el mercado firmando por club campeón
Marco Saravia, ex Universitario, sorprende en el mercado firmando por club campeón | Foto: Líbero
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Universitario de Deportes ha gozado en su plantel a grandes jugadores, muchos salidos de sus categorías inferiores y otros que llegaron traspasados por buen rendimiento en otro club. Sin embargo, no todos terminan consolidándose en el primer equipo. Este fue el caso de Marco Saravia, quien ahora ha dado un gran giro en su carrera tras ser anunciado por un destacado club.

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Marco Saravia, ex Universitario, firmó por club campeón

En pleno mercado de pases en el fútbol sudamericano, los hinchas se sorprendieron luego de que se confirmara que Marco Saravia es nuevo jugador del Club Atlético Progreso, que disputa la primera división de Uruguay y es considerado como uno de los históricos.

La noticia fue difundida por el propio club en sus canales oficiales, donde no dudaron en darle la bienvenida al ex defensa central de Universitario, remarcando que es un refuerzo estrella en la lucha del equipo por escalar posiciones en el Torneo Clausura.

Marco Saravia, ex Universitario, es nuevo refuerzo de Atlético Progreso de Uruguay

Marco Saravia, ex Universitario, es nuevo refuerzo de Atlético Progreso de Uruguay

¡Uno más para la defensa! Marco Saravia se suma para defender nuestra camiseta en el Clausura”, fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales junto a una grafica donde se destaca el mensaje Bienvenido, Marco”.

De esta forma, el zaguero de 27 años continuará su carrera en el fútbol sudamericano y ahora buscará aportar su talento para escalar posiciones en la tabla para que Atlético Progreso pueda escapar de los últimos lugares. De hecho, el peruano ya hizo su debut en la derrota ante Central Español.

¿Cómo le fue a Marco Saravia en Universitario?

Marco Saravia llegó a las filas de Universitario a mediados de la temporada 2022 y contó con la aprobación de Manuel Barreto. Con la 'U', el central disputó 28 partidos, pero no terminó trascendiendo como se esperaba. Pese a ello, fue una de las piezas que lograron el título de la Liga 1 2023 y 2024.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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