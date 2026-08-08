Alianza Lima sacude el mercado y firma a delantero de Municipal para buscar el título: "Contrato"

La dirección deportiva de Alianza Lima continúa dando sorpresas en el mercado de fichajes. Si bien el cuadro blanquiazul fue uno de los equipos que menos se reforzó para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ahora se conoció que concretó la incorporación de un destacado delantero que venía militando en Deportivo Municipal.

PUEDES VER: Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas ante Sport Boys para el Torneo Clausura

Alianza Lima sacude el mercado y firma a delantero de Municipal

Los hinchas blanquiazules buscan destacar en cada una de las competencias y eso incluye a sus divisiones menores. Precisamente, recientemente se conoció que el club ha concretado el fichaje de Mathias Panduro para disputar la Liga 3.

El periodista José Figueroa reveló en su cuenta de X, que el atacante de 21 años ya firmó su contrato profesional con Alianza Lima tras su paso por Deportivo Municipal, uno de los clubes más representativos del fútbol peruano.

Mathias Panduro es nuevo fichaje de Alianza Lima para la Liga 3

“El delantero Mathias Panduro se despidió del Club Centro Deportivo Municipal y firmó contrato profesional con el Club Alianza Lima. Será parte del plantel que disputa la Liga 3 y es líder del grupo B de la Fase Regional”, reveló el citado comunicador.

Si bien la idea del club es que se integre a la reserva y compita en la Liga 3, si destaca puede tener posibilidad de recibir su oportunidad con el primer equipo de los íntimos.

Mientras tanto, Panduro ya empezó a ser considerado por el DT Víctor Reyes, quien lo alineó como titular en su primer partido, para el clásico ante Universitario por la fecha 10 del Grupo B de la Liga 3 2026. El atacante nacional portará el dorsal ‘10’.

Alianza Lima está en zona de clasificación de Liga 3 2026

Alianza Lima se encuentra realizando una gran campaña en la Liga 3 2026, donde se mantiene en la cima del Grupo B. Los blanquiazules suman 17 puntos, pero sus rivales le siguen muy de cerca. Sin embargo, se mantienen en los puestos de clasificación a la fase nacional del campeonato, donde buscarán el título.