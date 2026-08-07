¿Franco Navarro se irá de Alianza Lima? Lo último sobre el futuro del director deportivo

Alianza Lima mantiene su objetivo de conquistar el título nacional de la Liga 1 2026; no obstante, la directiva blanquiazul atraviesa cambios a raíz de la nueva junta de acreedores. En ese contexto, se ha especulado bastante con una eventual salida de Franco Navarro de su cargo como director deportivo. A continuación, te contamos la información más reciente sobre su continuidad en el club íntimo.

¿Franco Navarro se irá de Alianza Lima?

La continuidad de Navarro al frente del área deportiva de Alianza no estaría en riesgo. De acuerdo con información brindada por el periodista José Varela, la nueva junta de acreedores del club mantiene su respaldo al actual director deportivo y tampoco contempla realizar cambios en esta área de la institución.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Varela descartó que los acreedores estén buscando a una persona para reemplazar al exfutbolista. “Se dice que la junta de acreedores, la mayoría de la junta de acreedores está buscando un nuevo director deportivo, el actual director deportivo es Franco Navarro y no es así”, señaló.

Franco Navarro seguirá como director deportivo de Alianza Lima

El comunicador, además, aseguró que la nueva administración decidió respaldar el proyecto deportivo y que incluso ya hubo un acercamiento con Pablo Guede. “El día de hoy al contrario, la junta de acreedores de Alianza Lima apoya totalmente al área deportiva de Alianza Lima, es más, antes de que asumieran el cargo dijeron que no tocaban en lo absoluto al área deportiva de Alianza Lima y yo puedo decir el día de hoy, obviamente informado de muy buena fuente de que inclusive se ha reunido últimamente con Pablo Guede, técnico de Alianza Lima y le han manifestado todo su apoyo, respaldo a esta campaña han ganado el torneo de Apertura, ahora van por el Clausura”, agregó.

En ese sentido, Franco Navarro continúa ejerciendo como director deportivo de Alianza Lima y, por ahora, no existe una decisión para buscarle reemplazo. “Lo que sí tengo que decir es que efectivamente Franco Navarro hoy es el director deportivo de Alianza Lima, lo que puede pasar más adelante eso a partir de ahí seguramente buscarán a otra persona pero hoy los acreedores para nada están buscando otra persona en lugar de Franco Navarro”, precisó Varela.

Franco Navarro Jr. podría tomar el cargo de su padre en caso desee irse de Alianza Lima

Incluso, el periodista explicó qué sucedería si Franco Navarro decidiera dar un paso al costado en el futuro su hijo asumiría su puesto. “En el caso de que Franco Navarro, por haber razón, no decida seguir como director deportivo de Alianza Lima. Franquito Navarro, su hijo, asumirá la dirección deportiva y luego a partir de ahí empezarán a buscar a otra persona que lo acompañe en la gerencia deportiva pero el día de hoy el 100% respaldo absoluto es al área deportiva a Pablo Guede y a todos los jugadores”, sentenció.