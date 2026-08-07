Penny dio fuerte revelación sobre el fichaje frustrado de Gallese a Alianza: "Lo metieron..."

Pedro Gallese estuvo en la órbita de Alianza Lima para disputar el Torneo Clausura 2026; sin embargo, el fichaje nunca se concretó, debido a que el portero mantiene contrato vigente con Deportivo Cali de Colombia. Ahora, Diego Penny dio a conocer un importante detalle sobre aquel intento.

Diego Penny dio firme confesión sobre el fichaje frustrado de Pedro Gallese a Alianza Lima

Penny reveló un detalle desconocido sobre el frustrado intento de Alianza por fichar a Gallese. El exarquero contó que el guardameta de la Selección Peruana habría tenido una conversación con Pablo Guede después del amistoso que los blanquiazules disputaron ante Deportivo Cali, aumentando las versiones sobre su posible regreso a Matute.

La revelación se produjo al recordar el encuentro frente al conjunto colombiano, donde Gallese fue titular y llevó la cinta de capitán. Según Penny, al finalizar el partido ocurrió una situación particular con el 'Pulpo'. “El día del partido contra Deportivo Cali a Pedro (Gallese) lo metieron a un cuarto y estuvo hablando con Pablo Guede”, contó el exguardameta en el programa 'Al Ángulo'.

Pedro Gallese no llegará a Alianza Lima y continuará en Deportivo Cali

La versión generó una rápida reacción de Enrique de La Rosa, quien también confirmó que Gallese habría mantenido contacto con alguien relacionado al club. “Lo cogotearon. No sé si estuvo hablando con Guede, pero con alguien del club sí. Si era verdad lo de Pedro, solo que no se dio”, comentó el panelista sobre la frustrada operación.

Penny también explicó que uno de los obstáculos habría sido la propuesta económica presentada al arquero. “El monto que le ofrecían a Pedro era menor de lo que ganaba en Deportivo Cali, pero dicen que al final del partido lo llevaron y tuvo una conversación con Guede”, señaló. Finalmente, Gallese permaneció en el fútbol colombiano y el esperado regreso a Alianza Lima no llegó a concretarse.