Una jueza federal, designada en su momento por Barack Obama recientemente decidió invalidar una legislación de Nueva York que restringía a los agentes federales el uso de mascarillas y exigía la portación de una identificación visible. Esta inesperada medida ha generado un debate sobre las normativas de seguridad y la identificación en el ejercicio de funciones federales en el estado. ¿Qué datos debes saber?

Atención, inmigrantes: bloquean ley que rechaza el uso de mascarillas a agentes del ICE

conduitstreet.mdcounties.org y otros portales internacionales difundieron más detalles sobre la última acción que tomó una jueza federal, quien bloqueó temporalmente ciertos aspectos de la ley de Nueva York que limita las operaciones de control migratorio de los agentes federales.

Bloquean ley que rechaza el uso de mascarillas a agentes del ICE.

A través de una orden emitida el 3 de agosto, la jueza de distrito Mae A. D'Agostino determinó que el estado no puede hacer cumplir las disposiciones que prohíben a los agentes usar cubrebocas o que requieren la presentación de identificación durante estas operaciones. El tribunal argumentó que el gobierno federal cuenta con probabilidades de ganar su caso, pues estas restricciones interfieren con su autoridad para gestionar las actividades de sus funcionarios.

Sin embargo, la jueza no accedió a bloquear la prohibición de Nueva York que impide a los gobiernos estatales y locales establecer nuevos acuerdos 287(g) bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al considerar que el gobierno federal no había demostrado suficiente probabilidad de éxito en esta parte del litigio.

Esta última decisión tiene implicaciones muy importantes para Maryland, donde se han implementado políticas similares que también limitan el uso de cubrebocas por parte de los agentes federales y exigen identificación visible en la mayoría de las actividades de control migratorio. Asimismo, una ley en Maryland prohíbe a las agencias policiales locales y a los centros de detención celebrar o renovar acuerdos 287(g) con el ICE. Cabe mencionar que el fallo solo se aplica a los requisitos dirigidos a los funcionarios federales de inmigración.

¿Cuál es la situación actual de Maryland?

Bajo este contexto, es necesario saber que los requisitos establecidos en Maryland sobre el uso de mascarillas y la identificación permanecen en vigor para los agentes del orden público, abarcando a las fuerzas estatales, del condado y locales, incluidos los departamentos de policía y las oficinas del sheriff. Estos funcionarios deben cumplir con las normativas estatales que regulan la identificación durante las actividades policiales.

El reciente fallo en Nueva York, junto con una decisión anterior en California, es un primer indicio de cómo los tribunales federales están evaluando las medidas estatales relacionadas con la inmigración. La orden judicial genera dudas sobre la posibilidad de que los requisitos de Maryland sobre mascarillas e identificación para los agentes federales de inmigración enfrenten impugnaciones similares basadas en la preeminencia federal en caso de litigio.

Con el litigio sobre las leyes estatales de inmigración en curso, los condados de Maryland estarán atentos a posibles impugnaciones.