Aviso importante: recientemente, la policía local reveló la identidad y la fotografía del hombre que está siendo buscado por disparar en el interior de un Walmart localizado en Glenolden, en el condado de Delaware, EE. UU. El lamentable tiroteo ocurrió el viernes 31 de julio del 2026. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el incidente y solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que conduzca a su captura.

Walmart: exponen imagen y nombre del sospechoso del tiroteo; siguen en su búsqueda

10 Philadelphia compartió más detalles sobre este caso que ha impactado a la localidad de Glenolden. Armani Tyrell Waite es el nombre del sospechoso buscado por intento de asesinato y otros delitos relacionados, quien disparó a un empleado en el Walmart del condado de Delaware el viernes 31 de julio, alrededor de las 7.30 p. m., tal como se reveló en los informes policiales.

Bajo este contexto, las autoridades han advertido que Waite es considerado armado y peligroso, instando a la ciudadanía a comunicarse con el 911 si lo avistan y a evitar acercarse a él. Asimismo, apersonarse si cuentan con algún dato clave.

El incidente ocurrió tras una discusión entre dos clientes dentro de la tienda, lo que llevó a uno de ellos a abrir fuego, disparando entre cinco y 10 veces. Un trabajador de la tienda estadounidense resultó herido en la pantorrilla.

Una testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló al medio en mención: "Vi algo rebotar contra el suelo y luego brilló. Supongo que era la bala. Después, llevaron a todos a la parte trasera de la tienda". No obstante, no se reveló más al respecto.

¿Por qué suceden tiroteos en Walmart?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los tiroteos en los establecimientos de Walmart son el resultado de múltiples factores, entre los que se destacan la accesibilidad a armas de fuego, disputas personales o laborales, así como actos de violencia masiva impulsados por el odio o la delincuencia.

Este fenómeno no puede atribuirse a un solo motivo, sino que representa problemas sociales más profundos relacionados con la seguridad y la salud mental en la sociedad.