- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Cristiano Da Silva dejó fuerte mensaje sobre el Universitario vs Sporting Cristal: "Los clásicos se ganan"
Sporting Cristal se alista para visitar a Universitario y Cristiano Da Silva encendió la antesala del esperado compromiso por la fecha 4 del Clausura.
Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Dos de los más grandes equipos del país se verán las caras en una nueva edición del denominado 'clásico moderno' y sus jugadores ya viven la previa de este compromiso. Tal es el caso de Cristiano Da Silva, defensa del cuadro celeste, quien dio sus primeras impresiones sobre el partido ante los cremas.
PUEDES VER: Hernán Barcos reveló por qué lloró tras su gol con Sporting Cristal: "Una situación de salud"
¿Qué dijo Cristiano Da Silva sobre el partido ante Universitario de Deportes?
En declaraciones a la prensa tras el triunfo cervecero frente a Juan Pablo II College, el zaguero brasileño resaltó la victoria por 2-0 frente al cuadro de Chongoyape y enfatizó en la importancia del próximo compromiso, alegando que, al tratarse de un clásico, no existe margen de error para ninguno de los dos equipos. En ese sentido, afirmó que los celestes irán por la victoria en su visita al Estadio Monumental.
"Hemos conseguido una victoria sumamente importante (frente a Juan Pablo II) y seguimos confiando en nuestras posibilidades (de pelear el título nacional) en el torneo. Debemos afrontar el partido con Universitario con mucha responsabilidad. Hay que tener en cuenta que los clásicos no se juegan, se ganan", manifestó Da Silva a su salida del estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II.
¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?
Cabe precisar que cremas y cerveceros se enfrentarán el próximo viernes 7 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscarán imponer su localía y recuperarse tras su última derrota por 2-0 frente a Cienciano en Cusco. Recordemos que el 'Papá' venció a los merengues en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con goles de Matías Succar y Carlos Garcés.
En tanto, los dirigidos por Roberto Mosquera quieren seguir en la senda del triunfo para meterse de lleno en el torneo local y dejar atrás la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de RB Bragantino.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50