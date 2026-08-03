Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Dos de los más grandes equipos del país se verán las caras en una nueva edición del denominado 'clásico moderno' y sus jugadores ya viven la previa de este compromiso. Tal es el caso de Cristiano Da Silva, defensa del cuadro celeste, quien dio sus primeras impresiones sobre el partido ante los cremas.

¿Qué dijo Cristiano Da Silva sobre el partido ante Universitario de Deportes?

En declaraciones a la prensa tras el triunfo cervecero frente a Juan Pablo II College, el zaguero brasileño resaltó la victoria por 2-0 frente al cuadro de Chongoyape y enfatizó en la importancia del próximo compromiso, alegando que, al tratarse de un clásico, no existe margen de error para ninguno de los dos equipos. En ese sentido, afirmó que los celestes irán por la victoria en su visita al Estadio Monumental.

"Hemos conseguido una victoria sumamente importante (frente a Juan Pablo II) y seguimos confiando en nuestras posibilidades (de pelear el título nacional) en el torneo. Debemos afrontar el partido con Universitario con mucha responsabilidad. Hay que tener en cuenta que los clásicos no se juegan, se ganan", manifestó Da Silva a su salida del estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Cabe precisar que cremas y cerveceros se enfrentarán el próximo viernes 7 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscarán imponer su localía y recuperarse tras su última derrota por 2-0 frente a Cienciano en Cusco. Recordemos que el 'Papá' venció a los merengues en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con goles de Matías Succar y Carlos Garcés.

En tanto, los dirigidos por Roberto Mosquera quieren seguir en la senda del triunfo para meterse de lleno en el torneo local y dejar atrás la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de RB Bragantino.