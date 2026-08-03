Jugar en Alianza Lima representa una experiencia prácticamente inolvidable, tanto para futbolistas nacionales como extranjeros. Mientras unos gozan de gratos recuerdos, otros pueden haber vivido experiencias más fuertes, tal es el caso de Gino Peruzzi, campeón con el cuadro íntimo en la temporada 2022, quien hizo una sorprendente revelación sobre su estadía en Matute.

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¿Qué dijo Gino Peruzzi sobre su estadía en Alianza Lima?

Durante una reciente entrevista con el periodista e influencer Matías Zuñez, el ex lateral derecho blanquiazul respondió una serie de preguntas ping pong sobre su paso por importantes clubes de Sudamérica como Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, así como anécdotas u opiniones sobre futbolistas y entrenadores con los que ha convivido.

Sin embargo, la respuesta más ‘picante’ del hoy futbolista del club Corralense de Argentina tuvo que ver con Alianza Lima. Peruzzi confesó que en La Victoria le tocó lidiar con el vestuario más complicado de toda su carrera hasta la actualidad.

“¿El vestuario más pesado que te tocó?”, fue la pregunta de Mati Zuñez, a lo que Peruzzi respondió sin reparos: “¿Complicado el vestuario? el de Alianza Lima”, manifestó.

¿Alianza Lima tuvo un vestuario complicado en 2023?

Tras lograr el bicampeonato 2021 y 2022, Alianza Lima armó uno de los planteles más cotizados de la historia del fútbol peruano con el objetivo de alcanzar el tricampeonato en la temporada 2023. Jugadores como Carlos Zambrano, Bryan Reyna, Pablo Sabbag y Andrés Andrade llegaron al cuadro de La Victoria en aquel entonces, lo cual generó rumores sobre una posible lucha de egos entre los referentes y las figuras recién llegadas de aquel tiempo.

¿Cómo le fue a Gino Peruzzi en Alianza Lima?

En términos generales, el paso de Gino Peruzzi por Alianza Lima fue bastante positivo. Desde su llegada a mediados del 2022, el argentino se afianzó en la banda derecha y contribuyó a la obtención del bicampeonato en aquel año. No obstante, en la temporada 2023 su rendimiento fue mermado por una seguidilla de lesiones. Su salida del club se produjo a finales de aquella temporada, tras perder la final ante Universitario de Deportes.