Alianza Lima sumó 10 goles a favor y se consolida en lo más alto del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima es uno de los clubes que busca competir en cada una de las categorías que tiene por delante. Si bien la mirada está en su gran rendimiento por la Liga 1 2026, eso no le permite descuidar sus divisiones menores y lo que concierne al equipo femenino que sigue dando de qué hablar en el Torneo Clausura. Justamente, ahora se conoció que sumó 10 goles a favor en la tabla de posiciones.

Alianza Lima suma 10 goles a favor en la tabla de posiciones

El pasado fin de semana, Alianza Lima afrontó su respectivo partido del Torneo Clausura 2026 ante Defensores del Ilucán. La escuadra íntima no tuvo piedad ante sus rivales y concretó una goleada de 10-0 en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. De esta manera, el equipo lidera en la tabla de posiciones del certamen con una ventaja clara en cuanto a anotaciones.

Esta apabullante victoria de las blanquiazules ante su rival se dio gracias a los goles de Odalys Rivas, Nisa Márquinez, Allison Azabache, Geraldine Cardona, el doblete de Lupita Rodríguez y el póker que selló Estefanía González. Justamente, esta última futbolista fue elegida la figura del compromiso.

Alianza Lima Femenino goléo sin piedad a su rival.

Tabla de posiciones tras victoria de Alianza Lima por 10-0

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina con la victoria de 10-0 de Alianza Lima ante Defensores del Ilucán:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 2 13 6 2. Sporting Cristal 2 9 6 3. Universitario 2 12 4 4. Atlético Andahuaylas 2 1 4 5. Killas FC 2 -2 3 6. Defensores de Ilucán 2 -9 3 7. Flamengo FBC 2 -1 1 8. Carlos Mannucci 2 -12 1 9. UNSAAC 2 -2 0 10. Melgar 1 -3 0 11. Yanapuma 1 -6 0

Ahora, Alianza Lima se alista para lo que será su próximo encuentro ante FBC Flamengo en condición de visita. La escuadra íntima espera seguir firme en la lucha del título, ya que en el Apertura quedó lejos de afrontar la gran final de la Liga Femenina 2026.