Carlos Garcés enciende la polémica tras vencer a Universitario: "Pudimos haber aumentado el marcador"

Carlos Garcés, delantero de Cienciano, se pronunció tras el triunfo del cuadro imperial por 2-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El futbolista ecuatoriano dio sus impresiones sobre el compromiso en Cusco y encendió la polémica al referirse sobre el marcador final del encuentro.

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¿Qué dijo Carlos Garcés tras la victoria de Cienciano ante Universitario?

En declaraciones a la prensa, el artillero y autor del segundo gol del ‘Papá’, destacó el triunfo obtenido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y afirmó que el equipo mantuvo el control del partido la mayor parte del tiempo. En ese sentido, advirtió que los cremas pudieron haber perdido por marcador aún más abultado.

“Creo yo que dominamos todo el partido, marcamos en el primer tiempo y pudimos haber aumentado el marcador, que no fue así, pero bueno, creo que en todo momento manejamos bien el partido, manejamos los tiempos y creo que eso fue la clave para ganar el partido. Creo que fue muy intenso hoy, hicimos un gran trabajo, estamos volviendo a mostrar al Cienciano que queríamos y esperemos seguir por este camino”, manifestó.

Primera victoria en el Clausura

Cabe precisar que Cienciano logró sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura con la victoria frente a Universitario. En los primeros dos encuentros, los cusqueños sufrieron derrotas a manos de FBC Melgar (3-1) y Juan Pabo II College (2-0) en las fechas 1 y 2, respectivamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano?

Tras su triunfo del último fin de semana, los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo disputarán la cuarta fecha del Clausura el próximo jueves 6 de agosto a las 3.00 p. m. (hora peruana) ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36. Posteriormente, recibirán en Cusco a Botafogo de Brasil el jueves 7 de agosto a las 7:30 por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.