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Garcés, delantero de Cienciano, destapó que varios grandes de la Liga 1 lo buscaron: "Me han llamado"

¿Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? El delantero de Cienciano reveló que recibió llamadas de varios clubes de la Liga 1.

Antonio Vidal
Garcés, delantero de Cienciano, destapó que varios grandes de la Liga 1 lo buscaron. Foto: composición Líbero/L1 Max
Garcés, delantero de Cienciano, destapó que varios grandes de la Liga 1 lo buscaron. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Carlos Garcés viene teniendo una temporada muy importante que está ayudando bastante a Cienciano. El capitán del elenco imperial viene siendo muy influyente en la Copa Sudamericana y ahora también lo querrá hacer en el Torneo Clausura. Sin embargo, desde su llegada al 'Papá' en el año 2023, el jugador ecuatoriano ha venido haciendo bien las cosas, por lo que no es sorpresa que sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los grandes equipos.

En una reciente entrevista para L1 Max, Garcés fue consultado sobre si ha recibido llamados de grandes equipos, como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, a lo que el jugador respondió que su teléfono no ha dejado de sonar, aunque no dio más detalles sobre qué equipos están interesados en sus servicios para la siguiente temporada.

Carlos Garcés, delantero de Cienciano, calienta la previa al duelo contra la 'U. Foto: composición Líbero/L1 Max

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Carlos Garcés llegó a Cienciano en el año 2023

Carlos Garcés llegó a Cienciano en el año 2023

"La verdad sí me han llamado, hasta ahora el teléfono no me ha dejado de sonar, pero sé que es parte de. He venido haciendo las cosas bien, desde que llegué acá he estado anotando una buena cantidad de goles, y es obvio que se ha despertado el interés, pero bueno, solo ha quedado en eso", fueron las primeras palabras del ecuatoriano.

Además, le mencionaron que algunos equipos ya lo tendrían considerado para el próximo curso. Frente a ello, Garcés admitió que puede existir ese interés, aunque remarcó que, por el momento, su única prioridad es seguir respondiendo al máximo con Cienciano. "Dicen que me quieren asegurar para el 2027, pero ahora estoy enfocado en lo que tengo que hacer con Cienciano, así que vamos a ver qué pasa", finalizó.

Rendimiento de Carlos Garcés en Cienciano

Desde su llegada a Cienciano, Carlos Garcés ha jugado 134 encuentros, en los que suma 63 goles y 14 asistencias. También registra 10.808 minutos sobre el campo y ha visto 24 tarjetas amarillas y una roja, según datos del portal Transfermarkt.

¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?

Cienciano y Universitario se enfrentarán este domingo 2 de agosto por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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