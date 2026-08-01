Uribe dio rotunda respuesta sobre las posibilidades de Cristal en el Clausura: "Tenemos jugadores de..."

Uno de los principales objetivos de Sporting Cristal para este Torneo Clausura de la Liga 1 es escalar posiciones y buscar pelear la segunda parte del certamen peruano, esto tras un decepcionante Apertura. Bajo este contexto, previo al duelo contra Juan Pablo II , por la fecha 3, Julio César Uribe, director general de fútbol, se pronunció al respecto sobre este tema en una reciente entrevista.

Para el 'Diamante' el elenco dirigido por Roberto Mosquera tiene las condiciones para pelear el Clausura, considerando que tienen jugadores de una gran categoría y capacidad para realizar una mejor campaña.

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Julio César Uribe se mostró confiado de que pueden pelear el Torneo Clausura

"Entendemos que el equipo ha mejorado en el plano actitudinal, la idea de jugar bien al fútbol está impregnada en Cristal", fueron las primeras palabras de Uribe para el medio Ovación. Esto, tras ser consultado sobre la actualidad del equipo.

“Hay condicionantes que superar en el día a día y esa es responsabilidad de cada uno desde su área. Tenemos las mismas posibilidades que los demás, hemos estado a la altura de un torneo internacional, y no tenemos ninguna razón para sentir que no podemos ganar el Clausura, tenemos jugadores de categoría y con capacidad", complementó el exjugador, confiando en que pueden pelear el campeonato peruano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II este domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para las 11.00 a. m. (hora peruana).