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Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se ilusiona con destacar en el Torneo Clausura 2026 y se consolida como líder en la tabla de posiciones tras sumar tres puntos.

Angel Curo
Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tiene la obligación de destacar en el Torneo Clausura 2026, donde aspiran a conseguir la mayor cantidad de triunfos posibles. La escuadra bajopontina busca pelear el título nacional y sus hinchas se emocionaron luego de conocerse que sumaron tres puntos esenciales en la tabla de posiciones.

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Sporting Cristal sumó tres puntos en la tabla y es nuevo líder del Torneo Clausura 2026

El equipo femenino de Sporting Cristal ha tenido una gran temporada y, aunque perdieron el primer título ante Universitario, siguen destacando en el Torneo Clausura. Recientemente, enfrentó a Yanapuma por la fecha 2 y consiguió quedarse con la victoria por una goleada 6-0.

La escuadra del Rímac tuvo un magnífico desempeño y la gran figura del encuentro fue Alessia Sanllehi. La delantera fue la encargada de abrir el marcador en La Florida desde los 10 minutos. Por si no fuese poco, minutos después volvió a mostrar su gran talento y consiguió su doblete.

Sporting Cristal, Liga Femenina

Sporting Cristal venció 6-0 a Yanapuma por la segunda fecha del Torneo Clausura

Ya en el segundo tiempo, Yanapuma intentó replantear el encuentro y salió en busca del descuento. Sin embargo, Guadalupe Miño y Olenka Gutiérrez aparecieron con un gol cada una para ampliar el marcador y darle tranquilidad al equipo. En los minutos finales, Tamara Alves y Jhoseli Gamarra sentenciaron el marcador.

Con esta victoria, Sporting Cristal demuestra que sigue siendo un rival a temer para sus rivales y firme candidato para disputar el título de la Liga Femenina 2026. Además, sumaron tres puntos esenciales que las consolida como líder del Torneo Clausura, en espera de los siguientes resultados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Sporting Cristal2+96
2. Universitario1+123
3. Alianza Lima1+33
4. Defensores del Ilucán1+13
5. Atlético Andahuaylas1+13
6. Flamengo FBC1-10
7. Club UNSAAC1-10
8. FC Killas1-30
9. FBC Melgar1-30
10. CD Yanapuma1-60
11. Carlos A. Mannucci1-120
12. Biavo FC*000

*Biavo FC anunció su retiro de la Liga Femenina

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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