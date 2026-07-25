Sporting Cristal goleó 3-0 a Melgar y es uno de los líderes del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal tiene la obligación de destacar en el Torneo Clausura 2026 para poder seguir con opciones de conquistar el título nacional, algo que exige su hinchada desde hace años. En la última jornada, la escuadra bajopontina sorprendió con un gran rendimiento y venció 3-0 a Melgar en Arequipa.

Sporting Cristal goleó 3-0 a Melgar y es uno de los líderes del Torneo Clausura

En esta oportunidad, no nos referimos al equipo dirigido por Roberto Mosquera, sino a la delegación femenina de Sporting Cristal que viene participando en la Liga Femenina 2026. Precisamente, su primer partido fue ante Melgar en territorio arequipeño, donde terminaron quedándose con los puntos.

El equipo comandado por Vivian Ayres venía de disputar la final del Apertura, donde cayó ante Universitario, por lo que iniciar con pie derecho en el segundo campeonato era vital. Así lo evidenciaron en su rendimiento desde el inicio, aunque no fue hasta el minuto 20 cuando se pusieron adelante gracias a un gol de Giovanna Soares.

Sporting Cristal se impuso por goleada ante Melgar en la fecha 1 del Torneo Clausura

Minutos después, Alessia Sanllehi se hizo presente en el marcador con un certero cabezazo y demostró que es la principal arma en ataque de Sporting Cristal. Previo a la final del primer tiempo, Olenka Gutiérrez sentenció la goleada, dejando sin reacción a las arequipeñas.

En la segunda mitad, las celestes bajaron sus revoluciones y se dedicaron a mostrar su solidez defensiva. Lo más destacado fue que pese a que no ampliaron el marcador, tampoco pasaron apuros en defensa y se quedaron con los primeros tres puntos, posicionándose como uno de los líderes del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 1 +12 3 2. Sporting Cristal 1 +3 3 3. Alianza Lima 1 +3 3 4. Atlético Andahuaylas 0 0 0 5. Flamengo FBC 0 0 0 6. Club UNSAAC 0 0 0 7. Deportes del Ilucán 0 0 0 8. CD Yanapuma 0 0 0 9. FC Killas 1 -3 0 10. FBC Melgar 1 -3 0 11. Carlos A. Mannucci 1 -12 0 12. Biavo FC* 0 0 0

*Biavo FC anunció su retiro de la competencia