- Hoy:
- Partidos de hoy
- Programación fecha 2
- Universitario vs Cusco FC
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Mercado de pases Liga 1
- Perú vs Bolivia
- Fichajes vóley
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1: partidos y resultados de la fecha 2
Conoce la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la segunda jornada.
Se vive una nueva jornada en el fútbol peruano, donde tendremos grandes partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Universitario será uno de los que abran la fecha en el duelo ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Alianza Lima visitará Cutervo para medirse ante Comerciantes Unidos y Sporting Cristal protagonizará un partidazo ante Melgar. Por ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones del campeonato y acumulada de la Liga 1 2026.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC y dónde ver partido por Torneo Clausura de la Liga 1?
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|18
|23
|43
|2
|Los Chankas
|18
|45
|37
|3
|Cienciano
|18
|10
|33
|4
|Universitario
|18
|10
|32
|5
|FBC Melgar
|18
|11
|31
|6
|Cusco FC
|18
|1
|30
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|2
|26
|8
|Sporting Cristal
|18
|-1
|22
|9
|Comerciantes Unidos
|18
|-2
|22
|10
|Alianza Atlético
|18
|-1
|21
|11
|ADT Tarma*
|18
|0
|20
|12
|Sport Boys*
|18
|-5
|20
|13
|Atlético Grau
|18
|-4
|19
|14
|CD Moquegua
|18
|-7
|19
|15
|FC Cajamarca*
|18
|-5
|18
|16
|Juan Pablo II
|18
|-18
|17
|17
|Sport Huancayo
|18
|-11
|16
|18
|UTC*
|18
|-7
|13
- Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.
- Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.
- Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca.
- Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó cinco puntos a UTC.
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026
|Equipo
|Partido
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Cusco FC
|1
|3
|3
|2
|FBC Melgar
|1
|2
|3
|3
|Atlético Grau
|1
|2
|3
|4
|Alianza Lima
|1
|1
|3
|5
|Universitario
|1
|1
|3
|6
|Sporting Cristal
|1
|1
|3
|7
|Los Chankas
|1
|1
|3
|8
|Comerciantes Unidos
|1
|0
|1
|9
|CD Moquegua
|1
|0
|1
|10
|Juan Pablo II
|1
|0
|0
|11
|FC Cajamarca
|1
|0
|0
|12
|Sport Huancayo
|1
|-1
|0
|13
|ADT
|1
|-1
|0
|14
|Sport Boys
|1
|-1
|0
|15
|Deportivo Garcilaso
|1
|-1
|0
|16
|Cienciano
|1
|-2
|0
|17
|UTC
|1
|-2
|0
|18
|Alianza Atlético
|1
|-3
|0
Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Viernes 24 de julio
- 3.00 p. m. | Alianza Atlético vs Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana
- 8.30 p. m. | Universitario vs Cusco FC | Estadio Monumental, Lima
Sábado 25 de julio
- 1.00 p. m. | Sport Huancayo vs Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo
- 3.00 p. m. | Juan Pablo II vs Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
- 5.30 p. m. | Sport Boys vs ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.
- 8.00 p. m. | FBC Melgar vs Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
Domingo 26 de julio
- 1.00 p. m. | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
- 7.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50