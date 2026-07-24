Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1: partidos y resultados de la fecha 2

Se vive una nueva jornada en el fútbol peruano, donde tendremos grandes partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Universitario será uno de los que abran la fecha en el duelo ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Alianza Lima visitará Cutervo para medirse ante Comerciantes Unidos y Sporting Cristal protagonizará un partidazo ante Melgar. Por ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones del campeonato y acumulada de la Liga 1 2026.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

Equipo PJ PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 18 23 43 2 Los Chankas 18 45 37 3 Cienciano 18 10 33 4 Universitario 18 10 32 5 FBC Melgar 18 11 31 6 Cusco FC 18 1 30 7 Deportivo Garcilaso 18 2 26 8 Sporting Cristal 18 -1 22 9 Comerciantes Unidos 18 -2 22 10 Alianza Atlético 18 -1 21 11 ADT Tarma* 18 0 20 12 Sport Boys* 18 -5 20 13 Atlético Grau 18 -4 19 14 CD Moquegua 18 -7 19 15 FC Cajamarca* 18 -5 18 16 Juan Pablo II 18 -18 17 17 Sport Huancayo 18 -11 16 18 UTC* 18 -7 13

Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca.

Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó cinco puntos a UTC.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Equipo Partido PJ DF Puntos 1 Cusco FC 1 3 3 2 FBC Melgar 1 2 3 3 Atlético Grau 1 2 3 4 Alianza Lima 1 1 3 5 Universitario 1 1 3 6 Sporting Cristal 1 1 3 7 Los Chankas 1 1 3 8 Comerciantes Unidos 1 0 1 9 CD Moquegua 1 0 1 10 Juan Pablo II 1 0 0 11 FC Cajamarca 1 0 0 12 Sport Huancayo 1 -1 0 13 ADT 1 -1 0 14 Sport Boys 1 -1 0 15 Deportivo Garcilaso 1 -1 0 16 Cienciano 1 -2 0 17 UTC 1 -2 0 18 Alianza Atlético 1 -3 0

Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Viernes 24 de julio

3.00 p. m. | Alianza Atlético vs Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana

8.30 p. m. | Universitario vs Cusco FC | Estadio Monumental, Lima

Sábado 25 de julio

1.00 p. m. | Sport Huancayo vs Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo

3.00 p. m. | Juan Pablo II vs Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

5.30 p. m. | Sport Boys vs ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.

8.00 p. m. | FBC Melgar vs Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Domingo 26 de julio