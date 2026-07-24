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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1: partidos y resultados de la fecha 2

Conoce la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la segunda jornada.

Angel Curo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 2026 | Composición: Líbero
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Se vive una nueva jornada en el fútbol peruano, donde tendremos grandes partidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Universitario será uno de los que abran la fecha en el duelo ante Cusco FC en el Estadio Monumental. Alianza Lima visitará Cutervo para medirse ante Comerciantes Unidos y Sporting Cristal protagonizará un partidazo ante Melgar. Por ello, aquí te dejamos la tabla de posiciones del campeonato y acumulada de la Liga 1 2026.

Universitario se enfrenta a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC y dónde ver partido por Torneo Clausura de la Liga 1?

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

EquipoPJPJDFPuntos
1Alianza Lima182343
2Los Chankas184537
3Cienciano181033
4Universitario181032
5FBC Melgar181131
6Cusco FC18130
7Deportivo Garcilaso18226
8Sporting Cristal18-122
9Comerciantes Unidos18-222
10Alianza Atlético18-121
11ADT Tarma*18020
12Sport Boys*18-520
13Atlético Grau18-419
14CD Moquegua18-719
15FC Cajamarca*18-518
16Juan Pablo II18-1817
17Sport Huancayo18-1116
18UTC*18-713
  • Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.
  • Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.
  • Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca.
  • Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó cinco puntos a UTC.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Cusco FC133
2FBC Melgar123
3Atlético Grau123
4Alianza Lima113
5Universitario113
6Sporting Cristal113
7Los Chankas113
8Comerciantes Unidos101
9CD Moquegua101
10Juan Pablo II100
11FC Cajamarca100
12Sport Huancayo1-10
13ADT1-10
14Sport Boys1-10
15Deportivo Garcilaso1-10
16Cienciano1-20
17UTC1-20
18Alianza Atlético1-30

Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Viernes 24 de julio

  • 3.00 p. m. | Alianza Atlético vs Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana
  • 8.30 p. m. | Universitario vs Cusco FC | Estadio Monumental, Lima

Sábado 25 de julio

  • 1.00 p. m. | Sport Huancayo vs Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo
  • 3.00 p. m. | Juan Pablo II vs Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
  • 5.30 p. m. | Sport Boys vs ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.
  • 8.00 p. m. | FBC Melgar vs Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Domingo 26 de julio

  • 1.00 p. m. | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
  • 7.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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