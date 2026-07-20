Partidos de la Liga 1 2026: programación y canales para ver fecha 2 del Torneo Clausura

Se acabó el Mundial, pero los hinchas están felices por el regreso de la Liga 1. Este fin de semana se jugó la primera jornada y la mayoría de equipos favoritos se estrenaron con victoria. A continuación podrás repasar la programación de la fecha 2 del Torneo Clausura, para saber cuándo juegan Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y demás equipos que disputan la 'Poderosa'

Programación fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1

Viernes 24 de julio

15.00 | Alianza Atlético vs Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana

20.30 | Universitario vs Cusco FC | Estadio Monumental, Lima

Sábado 25 de julio

13.00 | Sport Huancayo vs Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo

15.15 | Juan Pablo II vs Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

17.30 | Sport Boys vs ADT | Estadio Miguel Grau, Callao

20.00 | FBC Melgar vs Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa

Domingo 26 de julio

13.00 | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

19.00 | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

¿En qué canal ver los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1?

Todos los encuentros del Torneo Clausura se pueden ver a través del canal L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

Trofeo de la Liga 1 2026

¿Cómo ver ONLINE los partidos de la Liga 1?

Las plataformas disponibles para ver todos los cotejos son L1 MAX App, Movistar App, DGO y Fanatiz. Todos estos servicios están disponibles previo pago de la suscripción.