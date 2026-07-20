Partidos de la Liga 1 2026: programación y canales para ver fecha 2 del Torneo Clausura
Continúa la acción de la Liga 1 y a continuación puedes repasar la programación del Torneo Clausura. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal quieren seguir por la senda del triunfo.
Se acabó el Mundial, pero los hinchas están felices por el regreso de la Liga 1. Este fin de semana se jugó la primera jornada y la mayoría de equipos favoritos se estrenaron con victoria. A continuación podrás repasar la programación de la fecha 2 del Torneo Clausura, para saber cuándo juegan Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y demás equipos que disputan la 'Poderosa'
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Programación fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 24 de julio
- 15.00 | Alianza Atlético vs Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana
- 20.30 | Universitario vs Cusco FC | Estadio Monumental, Lima
Sábado 25 de julio
- 13.00 | Sport Huancayo vs Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo
- 15.15 | Juan Pablo II vs Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
- 17.30 | Sport Boys vs ADT | Estadio Miguel Grau, Callao
- 20.00 | FBC Melgar vs Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa
Domingo 26 de julio
- 13.00 | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 19.00 | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
¿En qué canal ver los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1?
Todos los encuentros del Torneo Clausura se pueden ver a través del canal L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.
Trofeo de la Liga 1 2026
¿Cómo ver ONLINE los partidos de la Liga 1?
Las plataformas disponibles para ver todos los cotejos son L1 MAX App, Movistar App, DGO y Fanatiz. Todos estos servicios están disponibles previo pago de la suscripción.
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