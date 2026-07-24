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Partidos de hoy, sábado 25 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación completa de partidos de hoy, sábado 25 de julio, con competiciones como la Liga 1, Brasileirao, Liga Argentina y mucho más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, sábado 25 de julio EN VIVO.
Partidos de hoy, sábado 25 de julio EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa para los partidos de hoy, sábado 25 de julio, con encuentros sumamente emocionantes. Te dejamos los horarios y canales de transmisión para que disfrutes de la Liga 1, Liga Profesional Argentina, Brasileirao y más competiciones alrededor del mundo.

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Partidos de hoy Liga 1 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Sport Huancayo vs Atlético Grau1.00 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Juan Pablo II vs Cienciano3.15 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Sport Boys vs ADT5.30 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Melgar vs Sporting Cristal8.00 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO

Partidos de hoy Liga Femenina 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Municipal vs FC Killas10.00 a. m.Bicolor+
Juan Maldonado vs Defensores del Ilucán3.15 p. m.Bicolor+

Partidos de hoy Liga 2 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Universidad San Martín vs Carlos Manucci11.00 a. m.YouTube
César Vallejo vs Unión Comercio3.00 p. m.YouTube

Partidos de hoy Brasileirao 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Athletico-PR vs Internacional4.30 p. m.Fanatiz International, Canal del Futbol
Santos vs Chapecoense4.30 p. m.Fanatiz International, SporTV, Premiere
Vasco da Gama vs Mirassol6.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record

Partidos de hoy Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Estudiantes de Río Cuarto vs Tigre12.45 p. m.TyC Sports, TNT Sports
Newell's vs Talleres3.00 p. m.TNT Sports, Fanatiz
River vs Barracas5.15 p. m.ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports
Lanús vs San Lorenzo7.30 p. m.ESPN, ESPN Premium, Disney Plus

Partidos de hoy Liga Boliviana 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Always Ready vs San Antonio Bulo Bulo2.00 p. m.Entel Gol
Guabirá vs Real Oruro4.15 p. m.Entel Gol
Independiente Petrolero vs Oriente Petrolero6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Coquimbo Unido vs Univ. Concepción2.00 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium
Huachipato vs Cobresal4.30 p. m.Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
Universidad Católica vs La Serena7.00 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy Liga Colombiana 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Boyacá Chicó vs Atlético Nacional4.00 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Medellín vs Deportivo Pasto4.05 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Millonarios vs Atlético Bucaramanga6.10 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Deportes Tolima vs Junior8.15 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026

PARTIDOSHORARIOCANALE
Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo2.00 p. m.DirecTV Sports, TiGO Sports
Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción4.30 p. m.DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Técnico Universitario vs Manta7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Central Español vs Liverpool10.00 a. m.Disney Plus, DirecTV Sports
Central Español vs Cerro Largo1.00 p. m.Disney Plus, DirecTV Sports
Defensor Sporting vs Liverpool4.00 p. m.Disney Plus, DirecTV Sports
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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