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Partidos de hoy, sábado 25 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
Revisa la programación completa de partidos de hoy, sábado 25 de julio, con competiciones como la Liga 1, Brasileirao, Liga Argentina y mucho más.
Revisa la programación completa para los partidos de hoy, sábado 25 de julio, con encuentros sumamente emocionantes. Te dejamos los horarios y canales de transmisión para que disfrutes de la Liga 1, Liga Profesional Argentina, Brasileirao y más competiciones alrededor del mundo.
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Partidos de hoy Liga 1 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Sport Huancayo vs Atlético Grau
|1.00 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Juan Pablo II vs Cienciano
|3.15 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Sport Boys vs ADT
|5.30 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Melgar vs Sporting Cristal
|8.00 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Partidos de hoy Liga Femenina 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Municipal vs FC Killas
|10.00 a. m.
|Bicolor+
|Juan Maldonado vs Defensores del Ilucán
|3.15 p. m.
|Bicolor+
Partidos de hoy Liga 2 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Universidad San Martín vs Carlos Manucci
|11.00 a. m.
|YouTube
|César Vallejo vs Unión Comercio
|3.00 p. m.
|YouTube
Partidos de hoy Brasileirao 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Athletico-PR vs Internacional
|4.30 p. m.
|Fanatiz International, Canal del Futbol
|Santos vs Chapecoense
|4.30 p. m.
|Fanatiz International, SporTV, Premiere
|Vasco da Gama vs Mirassol
|6.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
Partidos de hoy Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Estudiantes de Río Cuarto vs Tigre
|12.45 p. m.
|TyC Sports, TNT Sports
|Newell's vs Talleres
|3.00 p. m.
|TNT Sports, Fanatiz
|River vs Barracas
|5.15 p. m.
|ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports
|Lanús vs San Lorenzo
|7.30 p. m.
|ESPN, ESPN Premium, Disney Plus
Partidos de hoy Liga Boliviana 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Always Ready vs San Antonio Bulo Bulo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs Real Oruro
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Independiente Petrolero vs Oriente Petrolero
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Coquimbo Unido vs Univ. Concepción
|2.00 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
|Huachipato vs Cobresal
|4.30 p. m.
|Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
|Universidad Católica vs La Serena
|7.00 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy Liga Colombiana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Boyacá Chicó vs Atlético Nacional
|4.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Medellín vs Deportivo Pasto
|4.05 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Millonarios vs Atlético Bucaramanga
|6.10 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Deportes Tolima vs Junior
|8.15 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALE
|Deportivo Recoleta vs Sportivo San Lorenzo
|2.00 p. m.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
|Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción
|4.30 p. m.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Técnico Universitario vs Manta
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Central Español vs Liverpool
|10.00 a. m.
|Disney Plus, DirecTV Sports
|Central Español vs Cerro Largo
|1.00 p. m.
|Disney Plus, DirecTV Sports
|Defensor Sporting vs Liverpool
|4.00 p. m.
|Disney Plus, DirecTV Sports
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