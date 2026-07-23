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Partidos de hoy, viernes 24 de julio EN VIVO: programación, partidos y dónde ver por TV
Conoce la programación de los partidos de hoy, viernes 24 de julio, en el que se reanuda la jornada de la Liga 1 2026, así como de otros certámenes nacionales e internacionales.
Se reanudan los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con emocionantes encuentros que acá te detallamos. Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, viernes 24 de julio, para que no te pierdas ninguno de los compromisos de los certámenes nacionales e internacionales.
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Partidos de hoy Liga 1 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Alianza Atlético vs. Los Chankas
|15.00 horas
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Universitario vs. Cusco FC
|20.30 horas
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Partidos de hoy Liga 2 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Minas vs. Estudiantil CNI
|13.00 horas
|Bicolor+
|Comerciantes FC vs. Alianza Universidad
|15.15 horas
|Bicolor+
Partidos de hoy Liga Femenina 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Melgar vs. Sporting Cristal
|14.00 horas
|Bicolor+
Partidos de hoy Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Gimnasia Mendoza vs. Central Córdoba
|14.45 horas
|TyC Sports, TNT Sports
|Vélez vs. Instituto
|17.00 horas
|TNT Sports, Fanatiz
|Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
|17.00 horas
|ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports
|Huracán vs. Banfield
|19.15 horas
|ESPN, ESPN Premium, Disney Plus
|Platense vs. Unión Santa Fe
|19.15 horas
|TNT Sports, TyC Sports
Partidos de hoy Liga Boliviana 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Aurora vs. Academia del Balompié
|18.00 horas
|Entel Gol
Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Colo Colo vs. Limache
|19.30 horas
|TNT Sports Premium, Max Chile
Partidos de hoy Liga Colombiana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Llaneros vs. Deportivo Pereira
|18.10 horas
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba
|20.15 horas
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|2 de Mayo vs. Rubio Ñú
|14.00 horas
|DirecTV Sports, TiGO Sports
|Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense
|16.30 horas
|DirecTV Sports, TiGO Sports
Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Montevideo City vs. Danubio
|17.00 horas
|Disney Plus, DirecTV Sports
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