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Partidos de hoy, viernes 24 de julio EN VIVO: programación, partidos y dónde ver por TV

Conoce la programación de los partidos de hoy, viernes 24 de julio, en el que se reanuda la jornada de la Liga 1 2026, así como de otros certámenes nacionales e internacionales.

Diego Medina
Partidos de hoy, viernes 24 de julio, con cotejos de Liga 1.
Partidos de hoy, viernes 24 de julio, con cotejos de Liga 1. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se reanudan los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con emocionantes encuentros que acá te detallamos. Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, viernes 24 de julio, para que no te pierdas ninguno de los compromisos de los certámenes nacionales e internacionales.

Campeón de la Liga 1 reveló quién le dará pelea a Alianza Lima.

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Partidos de hoy Liga 1 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Alianza Atlético vs. Los Chankas15.00 horasL1 MAX, Movistar TV App y DGO
Universitario vs. Cusco FC20.30 horasL1 MAX, Movistar TV App y DGO

Partidos de hoy Liga 2 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Minas vs. Estudiantil CNI13.00 horasBicolor+
Comerciantes FC vs. Alianza Universidad15.15 horasBicolor+

Partidos de hoy Liga Femenina 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Melgar vs. Sporting Cristal14.00 horasBicolor+

Partidos de hoy Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Gimnasia Mendoza vs. Central Córdoba14.45 horasTyC Sports, TNT Sports
Vélez vs. Instituto17.00 horasTNT Sports, Fanatiz
Racing Club vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata17.00 horasESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports
Huracán vs. Banfield19.15 horasESPN, ESPN Premium, Disney Plus
Platense vs. Unión Santa Fe19.15 horasTNT Sports, TyC Sports

Partidos de hoy Liga Boliviana 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Aurora vs. Academia del Balompié18.00 horasEntel Gol

Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Colo Colo vs. Limache19.30 horasTNT Sports Premium, Max Chile

Partidos de hoy Liga Colombiana 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Llaneros vs. Deportivo Pereira18.10 horasRCN Nuestra Tele, Win Sports
Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba20.15 horasRCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
2 de Mayo vs. Rubio Ñú14.00 horasDirecTV Sports, TiGO Sports
Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense16.30 horasDirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Montevideo City vs. Danubio17.00 horasDisney Plus, DirecTV Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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