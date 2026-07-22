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No es Universitario: campeón de la Liga 1 confiesa qué club le dará pelea a Alianza Lima
Un campeón de la Liga 1 reveló qué club dará pelea en el Torneo Clausura de la Liga 1 a parte de Alianza Lima, y no es Universitario.
Luego de que Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura, Alianza Lima se convirtió en el principal candidato a salir campeón de la Liga 1 2026. Sin embargo, recientemente un conocido campeón del fútbol peruano sorprendió revelando qué club será el que le dará pelea a los blanquiazules en el Torneo Clausura. Para asombro de los hinchas no es Universitario de Deportes.
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Resulta que en L1 MAX entrevistaron a Víctor Rivera, conocido director técnico que salió bicampeón del balompié nacional con la Universidad de San Martín. Al estratega le consultaron sobre cómo observa la lucha por salir campeón esta temporada, y para el popular 'Chino' es Sporting Cristal el equipo que puede dar la hora y arrebatarle el título a la escuadra de La Victoria.
“Aparte de Alianza, Sporting Cristal dará pelea en este Torneo Clausura. También quiero ver al equipo de Cúper para ver cómo se acomoda con línea de 4”, indicó el mencionado entrenador peruano. Eso sí, no descartó que Universitario de Deportes también se meta en la competencia por el Torneo Clausura de la Liga 1, ya que aún falta que el plantel se adapte al 100% a las órdenes de su nuevo DT.
Vale precisar que los celestes se encuentran actualmente bajo la dirección de Roberto Mosquera, y han comenzado bien el segundo certamen de la temporada tras el fracaso que significó el Torneo Apertura. Además, el elenco del Rímac actualmente se encuentra cruzando los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que compite en ambos frentes.
¿Cuándo juega Sporting Cristal?
Sporting Cristal jugará este miércoles 22 de julio ante RB Bragantino por los playoffs del torneo internacional de la Conmebol. El encuentro iniciará a las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
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