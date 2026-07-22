Felipe Vizeu, ex Sporting Cristal, remece el mercado y ficha por importante club: "Ha firmado"

Felipe Vizeu remeció el mercado de fichajes tras su salida de Sporting Cristal. El delantero buscará tener otra oportunidad ahora en Brasil, esto de acuerdo a los medios de dicho país, que mencionan que Vizeu tiene todo encaminado para jugar en la Serie B, y ha firmado un precontrato con Avaí FC, que buscará tener entre sus filas al ex rimense con la intención de subir de categoría.

Según informó el portal ge. Globo, el delantero de 29 años arribará a Florianópolis para pasar los exámenes médicos y ultimar los detalles de su vínculo con el club. De concretarse la operación, Avaí será el segundo equipo de Vizeu en el estado de Santa Catarina, luego de su paso por Criciúma entre 2023 y 2024, etapa en la que registró algunas de sus mejores campañas recientes con seis goles y una asistencia en 2023, además de siete tantos y una asistencia en 2024.

Así tituló ge. Globo

"El exdelantero del Flamengo regresa a Brasil para jugar en la Serie B del Avaí", tituló el mencionado portal brasileño.

Fue la información proporcionada por el portal brasileño

"Avaí tiene un precontrato firmado con Felipe Vizeu, exdelantero del Flamengo que militaba en el Sporting Cristal de Perú. En los próximos días, el jugador de 29 años llegará a Florianópolis para someterse a exámenes médicos y finalizar el contrato", dio a conocer el medio.

Trayectoria de Felipe Vizeu