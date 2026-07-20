¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino, canal de transmisión y dónde ver la Copa Sudamericana?
Sporting Cristal vs Bragantino se enfrentarán este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional. Sigue dónde, a qué hora y cómo ver el partido por la Copa Sudamericana 2026.
Sporting Cristal volverá a centrar su atención en el plano internacional cuando reciba a Bragantino por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro rimense intentará aprovechar la localía para tomar ventaja en una llave que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen continental.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?
Según la programación de la Conmebol, el encuentro entre Sporting Cristal vs Bragantino comenzará este miércoles 23 de julio, a las 7.30 p. m. en Perú y a las 9.30 p. m. en Argentina.
- México: 7.30 p. m.
- Perú: 7.30 p. m.
- Ecuador: 7.30 p. m.
- Colombia: 7.30 p. m.
- Bolivia: 8.30 p. m.
- Venezuela: 8.30 p. m.
- Chile: 9.30 p. m.
- Argentina: 9.30 p. m.
- Paraguay: 9.30 p. m.
- Uruguay: 9.30 p. m.
- Brasil: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 23).
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino?
La señal del encuentro entre Sporting Cristal vs Bragantino estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en toda Sudamérica.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Bragantino?
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Italia: Como
- México: Disney+ Premium México
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- EE. UU.: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Sporting Cristal vs Bragantino por la Copa Sudamericana
El conjunto dirigido por Roberto Mosquera llega motivado tras iniciar con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura. Los celestes derrotaron por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo gracias a un gol de tiro libre de Martín Távara, resultado que fortaleció la confianza del plantel antes de afrontar este importante desafío internacional.
Con el objetivo de competir de igual a igual ante el elenco brasileño, Sporting Cristal reforzó su plantel en la zona ofensiva durante el mercado de pases con elementos como Hernán Barcos y Michael Hoyos.
Al frente estará Bragantino, equipo que llega tras igualar 1-1 con Fluminense por el Brasileirao en un partido que se le escapó en los minutos finales. Pese a ello, el conjunto paulista mantiene un plantel competitivo y buscará sacar un resultado favorable en Lima para definir la clasificación en casa.
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