Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver

Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 21 de julio, a partir de las 19.30 p. m. hora peruana y 21.30 p. m. de Argentina, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, desde el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires. Repasa horarios y canales para que no te pierdas las acciones de este encuentro.

Cienciano vs Lanús: previa del partido

El 'Papá de América' quedó segundo en el Grupo B del torneo y ahora apunta a seguir compitiendo en la Copa Sudamericana, certamen que conquistó allá por 2003. ¿Los cusqueños volverán a hacer historia?

Por su parte, el 'Granate' llega procedente de la Copa Libertadores y espera cumplir un buen papel en este certamen del que es el campeón vigente y tiene como objetivo conquistar su tercera estrella.

Recordemos que el ganador de esta llave se enfrentará a Botafogo en los octavos del certamen. Cabe señalar que la gran final del campeonato se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Cienciano clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana

Cienciano vs Lanús: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas

México: 18.30 horas

Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)

España: 02.30 horas (del día siguiente)

Cienciano vs Lanús: dónde ver

El partido entre Cienciano vs Lanús será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Cienciano vs Lanús: pronóstico y cuotas de apuesta

Lanús es amplio favorito para imponerse a Cienciano en este partido de ida, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las principales cuotas.

Casas Lanús Emapte Cienciano Betsson 1.32 4.85 11.50 Apuesta Total 1.34 5.00 10.30 Inkabet 1.32 4.85 11.50 Caliente 1.36 5.25 8.80 Te Apuesto 1.36 4.68 9.00

Cienciano vs Lanús: árbitros

Principal: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)

Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)

Cuarto: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

AVAR: Byron Romero (Ecuador)

Cienciano vs Lanús: estadio

Estadio Ciudad de Lanús

El partido entre Lanús y Cienciano se juega en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez recinto ubicado en la provincia de Buenos Aires y que tiene capacidad para 45.319 espectadores.





