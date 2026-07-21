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Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver

Cienciano se enfrenta a Lanús en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Lanús y a continuación conoce los detalles de este cotejo.

Wilfredo Inostroza
Lanús se enfrenta a Cienciano por la Copa Sudamericana
Lanús se enfrenta a Cienciano por la Copa Sudamericana | Composición: LÍBERO
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Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 21 de julio, a partir de las 19.30 p. m. hora peruana y 21.30 p. m. de Argentina, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, desde el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires. Repasa horarios y canales para que no te pierdas las acciones de este encuentro.

Cristal recibe a Bragantino en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?

Cienciano vs Lanús: previa del partido

El 'Papá de América' quedó segundo en el Grupo B del torneo y ahora apunta a seguir compitiendo en la Copa Sudamericana, certamen que conquistó allá por 2003. ¿Los cusqueños volverán a hacer historia?

Por su parte, el 'Granate' llega procedente de la Copa Libertadores y espera cumplir un buen papel en este certamen del que es el campeón vigente y tiene como objetivo conquistar su tercera estrella.

Recordemos que el ganador de esta llave se enfrentará a Botafogo en los octavos del certamen. Cabe señalar que la gran final del campeonato se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Cienciano Copa Sudamericana

Cienciano clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana

Cienciano vs Lanús: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas
  • México: 18.30 horas
  • Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)
  • España: 02.30 horas (del día siguiente)

Cienciano vs Lanús: dónde ver

El partido entre Cienciano vs Lanús será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Cienciano vs Lanús: pronóstico y cuotas de apuesta

Lanús es amplio favorito para imponerse a Cienciano en este partido de ida, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las principales cuotas.

CasasLanúsEmapteCienciano
Betsson1.324.8511.50
Apuesta Total1.345.0010.30
Inkabet1.324.8511.50
Caliente1.365.258.80
Te Apuesto1.364.689.00

Cienciano vs Lanús: árbitros

  • Principal: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)
  • Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)
  • Cuarto: Yender Herrera (Venezuela)
  • VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
  • AVAR: Byron Romero (Ecuador)

Cienciano vs Lanús: estadio

Estadio Ciudad de Lanús

Estadio Ciudad de Lanús

El partido entre Lanús y Cienciano se juega en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez recinto ubicado en la provincia de Buenos Aires y que tiene capacidad para 45.319 espectadores.


Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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