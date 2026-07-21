- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2030
- Nacional vs Tigre
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Cienciano vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales para ver
Cienciano se enfrenta a Lanús en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Lanús y a continuación conoce los detalles de este cotejo.
Cienciano se enfrenta a Lanús este miércoles 21 de julio, a partir de las 19.30 p. m. hora peruana y 21.30 p. m. de Argentina, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, desde el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires. Repasa horarios y canales para que no te pierdas las acciones de este encuentro.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?
Cienciano vs Lanús: previa del partido
El 'Papá de América' quedó segundo en el Grupo B del torneo y ahora apunta a seguir compitiendo en la Copa Sudamericana, certamen que conquistó allá por 2003. ¿Los cusqueños volverán a hacer historia?
Por su parte, el 'Granate' llega procedente de la Copa Libertadores y espera cumplir un buen papel en este certamen del que es el campeón vigente y tiene como objetivo conquistar su tercera estrella.
Recordemos que el ganador de esta llave se enfrentará a Botafogo en los octavos del certamen. Cabe señalar que la gran final del campeonato se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Cienciano clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana
Cienciano vs Lanús: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas
- México: 18.30 horas
- Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)
- España: 02.30 horas (del día siguiente)
Cienciano vs Lanús: dónde ver
El partido entre Cienciano vs Lanús será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Cienciano vs Lanús: pronóstico y cuotas de apuesta
Lanús es amplio favorito para imponerse a Cienciano en este partido de ida, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las principales cuotas.
|Casas
|Lanús
|Emapte
|Cienciano
|Betsson
|1.32
|4.85
|11.50
|Apuesta Total
|1.34
|5.00
|10.30
|Inkabet
|1.32
|4.85
|11.50
|Caliente
|1.36
|5.25
|8.80
|Te Apuesto
|1.36
|4.68
|9.00
Cienciano vs Lanús: árbitros
- Principal: Alexis Herrera (Venezuela)
- Asistente 1: Lubin Torrealba (Venezuela)
- Asistente 2: Alberto Ponte (Venezuela)
- Cuarto: Yender Herrera (Venezuela)
- VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
- AVAR: Byron Romero (Ecuador)
Cienciano vs Lanús: estadio
Estadio Ciudad de Lanús
El partido entre Lanús y Cienciano se juega en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez recinto ubicado en la provincia de Buenos Aires y que tiene capacidad para 45.319 espectadores.